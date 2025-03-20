Накопления жильцов в КСК на капитальный ремонт: что их ждет в связи с реформой ЖКХ

Собственниками квартир в КСК накоплены гигантские суммы на капитальный ремонт. Да, за квадратный метр – копейки, но если умножить на миллионы "квадратов" в масштабе страны, получаются миллиарды. Что с ними будет по итогам очередной жилищной реформы? Вопрос – не праздный, пишет Zakon.kz.

Проблема заложена в формулировке норм, которые были приняты еще в 2019 году, когда инициировалась реформа ЖКХ. Позже, в 2023 году, она была признана ошибкой. Началась работа над новыми поправками в жилищное законодательство, которые сейчас обсуждаются в Парламенте страны.

Работа проделана над многими ошибками (в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства"). Но одна – и очень важная – не исправлена.

Может быть, даже самая важная. При этом формально речь идет всего о паре слов. Смотрите.

В 2019 году изменениями и дополнениями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Закон РК "О жилищных отношениях" были внесены некоторые нормы. Среди них – в статью 42.

В новелле устанавливались новые формы управления объектом кондоминиума. Если коротко: вместо кооператива собственников помещений (квартир) жильцы должны были учреждать объединения собственников имущества. История многими еще не забылась, и юридические последствия той реформы во многом призваны исправить нынешние поправки, о чем Zakon.kz опубликовал статью.

Но речь сейчас конкретно о том, что должно было последовать, если собственники не согласятся на переход с КСК на затратное ОСИ. В статье 42 появился пункт 4:

"При недостижении соглашения между собственниками квартир, нежилых помещений о выборе формы управления объектом кондоминиума... жилищная инспекция в установленном законодательством РК порядке определяет и назначает сроком до одного года временную управляющую компанию"

"Временная управляющая компания обязана открыть в банке второго уровня текущий счет для зачисления денег по расходам на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума данного многоквартирного жилого дома".

Некоторые эксперты полагают даже, что этот механизм и являлся настоящей пружиной плана. Напомним, официальная цель реформы была сформулирована как развитие местного самоуправления. Не будем, однако, забывать, что на дворе стоял далекий 2019-й год...

Итак, 99 процентов кооперативов не выбрали ОСИ. И в соответствии с данной нормой они должны перечислить накопления на капремонт в те самые временные управляющие компании, определенные акиматами.

Но у тех, по счастливой случайности, нет права и обязанности открывать накопительный сберегательный счет, только текущий счет. Куда все накопления и должны были упасть гроссом. По Налоговому кодексу, это доход юридического лица, с которого компания должна оплатить корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость.

И это, подчеркиваем, – с накоплений собственников квартир на ремонт! Да и судьба тех средств, что останутся, весьма туманна. В масштабах страны это миллиарды. И они – подарок временным управляющим компаниям. А точнее, тем, кто придумал эту занятную схему.

Да, как говорится, не получилось. Но... Норма-то никуда не делась. И ее не собираются исправлять поправками, которые обсуждаются сейчас. При этом хотя КСК и остаются, смысл этого понятия меняется. И если КСК охватывает лишь один многоквартирный дом, форму правления надо поменять на ОСИ.

То есть участники КСК по-прежнему перед выбором, как и в 2023 году. И рискуют накоплениями на капремонт. Хотя вопрос лишь в том, чтобы добавить в абзац 2 пункта 4 статьи 42 Закона РК "О жилищных отношениях", что временная компания обязана открыть в БВУ не только текущий, но и накопительный сберегательный счет.

Ну и, конечно, отредактировать статью 289 Налогового кодекса, посвященную налогообложению некоммерческих организаций, в том числе и в сфере ЖКХ. Напомним, что с них налогами не облагаются взносы собственников квартир, но почему-то лишь в случае, если собственники квартир состоят именно в ОСИ. На временные управляющие компании это правило не распространяется.

А это значит, что, не выбрав ОСИ, жильцы теряют накопления на капремонт. Ведь тогда им назначат временную управляющую компанию.

Кто приобретает? Хороший вопрос.

И этот порядок – а на самом деле недоразумение – не собираются исправлять. Но тогда получается, что, признав прежние ошибки в реформе ЖКХ, забывают о первопричинах этих "ошибок".

Все-таки невостребованные большие деньги – при этом вроде как общие, но поскольку никому конкретно не принадлежат, то как бы "ничьи" – кому-то по-прежнему не дают покоя.