Квалификационные требования к должностям органов гражданской защиты обновили в Казахстане
В новой редакции изложены квалификационные требования:
- к категориям должностей аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (МЧС РК);
- к категориям должностей ведомств МЧС РК;
- к категориям должностей областных (городов республиканского значения и столицы) территориальных органов МЧС РК;
- к категориям должностей городских, районных (районов в городах) территориальных органов МЧС РК;
- к категориям должностей государственного учреждения "Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан".
В частности, из квалификационных требований исключается требование, согласно которому назначение на должности производится из числа сотрудников и военнослужащих, зачисленных в кадровый резерв для занятия вышестоящих руководящих должностей.
Руководитель аппарата МЧС должен соответствовать следующим критериям:
Образование не ниже высшего по следующим направлениям:
- пожарная безопасность
- пожаротушение и аварийно-спасательное дело
- защита в чрезвычайных ситуациях
- командная тактическая сил гражданской обороны
- промышленная, экологическая и пожарная безопасность
- строительство
- производство строительных материалов, изделий и конструкций
- электроэнергетика
- теплоэнергетика
- радиотехника, электроника и телекоммуникации
- безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
- механика
- вычислительная техника и программное обеспечение
- нефтегазовое дело
- автоматизация и управление
- юриспруденция
- право
- правоохранительная деятельность
- транспорт, транспортная техника и технологии
- логистика (по отраслям)
- военное дело и безопасность
- судебная экспертиза
- техносферная безопасность
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Кроме того, для занятия должностей категории C-SV-1 стаж работы должен соответствовать одному из требований, предусмотренных пунктом 6 Типовых квалификационных требований к категориям должностей правоохранительных органов.
В нем говорится, что для занятия должностей категорий C-GP-1, В-PK-1, C-SV-1, С-FM-1 стаж работы должен соответствовать одному из следующих требований:
- не менее десяти лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий C-GP-2, C-OGP-1, C-AGP-1, В-PK-2, В-PKО-1, C-SV-2, C-SVО-1, C-SVU-1, С-FM-2, С-FMО-1;
- не менее десяти лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях;
- не менее одиннадцати лет стажа работы в должности судьи;
- не менее одиннадцати лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-1, В-1, С-1, C-O-1, D-1, D-O-1;
- не менее двенадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий, в том числе не менее шести лет на руководящих должностях.
Начальник Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС должен отвечать требованиям:
Высшее образование по специальностям:
- пожарная безопасность
- пожаротушение и аварийно-спасательное дело
- защита в чрезвычайных ситуациях
- командная тактическая сил гражданской обороны
- промышленная, экологическая и пожарная безопасность
- строительство
- производство строительных материалов, изделий и конструкций
- электроэнергетика
- теплоэнергетика
- радиотехника, электроника и телекоммуникации
- безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
- механика
- вычислительная техника и программное обеспечение
- нефтегазовое дело
- автоматизация и управление
- стандартизация, сертификация и метрология
- информатика, вычислительная техника и управление
- химия
- гидрология
- юриспруденция
- право
- правоохранительная деятельность
- геодезия и картография
- авиационная техника и технологии
- морская техника и технологии
- экология
- прикладная экология
- ядерная физика
- космическая техника и технологии
- техническая физика
- транспортное строительство
- военное дело и безопасность
- судебная экспертиза
- техносферная безопасность
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
При этом для занятия должностей категории C-SV-2 (военнослужащий) Департамента ликвидации ЧС стаж работы должен соответствовать одному из следующих требований:
- не менее восьми лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий C-GP-3, C-OGP-3, C-AGP-3, В-PK-3, В-PKО-2, C-SV-3, С-SVО-2, C-SVU-2, C-SN-2, С-SSP-2, C-SGU-3, С-FMО-2 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения;
- не менее восьми лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе, в том числе не менее двух лет на руководящих должностях;
- не менее десяти лет стажа работы в должности судьи;
- не менее десяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-2, В-2, С-2, C-O-2, D-2, D-O-2, Е-1;
- не менее одиннадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях;
- не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв (за исключением должностей категорий C-OGP-1, В-PKО-1, C-SV-2, C-SVО-1, C-SVU-1, С-FMО-1).
С остальными квалификационными требованиями можно ознакомиться по ссылке.
Приказ вводится в действие с 31 марта.