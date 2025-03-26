Квалификационные требования к должностям органов гражданской защиты обновили в Казахстане

Министр по чрезвычайным ситуациям РК приказом от 14 марта 2025 года внес изменения в приказ «Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей органов гражданской защиты», сообщает Zakon.kz.

В новой редакции изложены квалификационные требования:

к категориям должностей аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (МЧС РК);

к категориям должностей ведомств МЧС РК;

к категориям должностей областных (городов республиканского значения и столицы) территориальных органов МЧС РК;

к категориям должностей городских, районных (районов в городах) территориальных органов МЧС РК;

к категориям должностей государственного учреждения "Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан".

В частности, из квалификационных требований исключается требование, согласно которому назначение на должности производится из числа сотрудников и военнослужащих, зачисленных в кадровый резерв для занятия вышестоящих руководящих должностей.

Руководитель аппарата МЧС должен соответствовать следующим критериям:

Образование не ниже высшего по следующим направлениям:

пожарная безопасность

пожаротушение и аварийно-спасательное дело

защита в чрезвычайных ситуациях

командная тактическая сил гражданской обороны

промышленная, экологическая и пожарная безопасность

строительство

производство строительных материалов, изделий и конструкций

электроэнергетика

теплоэнергетика

радиотехника, электроника и телекоммуникации

безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

механика

вычислительная техника и программное обеспечение

нефтегазовое дело

автоматизация и управление

юриспруденция

право

правоохранительная деятельность

транспорт, транспортная техника и технологии

логистика (по отраслям)

военное дело и безопасность

судебная экспертиза

техносферная безопасность

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Кроме того, для занятия должностей категории C-SV-1 стаж работы должен соответствовать одному из требований, предусмотренных пунктом 6 Типовых квалификационных требований к категориям должностей правоохранительных органов.

В нем говорится, что для занятия должностей категорий C-GP-1, В-PK-1, C-SV-1, С-FM-1 стаж работы должен соответствовать одному из следующих требований:

не менее десяти лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий C-GP-2, C-OGP-1, C-AGP-1, В-PK-2, В-PKО-1, C-SV-2, C-SVО-1, C-SVU-1, С-FM-2, С-FMО-1;

не менее десяти лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях;

не менее одиннадцати лет стажа работы в должности судьи;

не менее одиннадцати лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-1, В-1, С-1, C-O-1, D-1, D-O-1;

не менее двенадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий, в том числе не менее шести лет на руководящих должностях.

Начальник Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС должен отвечать требованиям:

Высшее образование по специальностям:

пожарная безопасность

пожаротушение и аварийно-спасательное дело

защита в чрезвычайных ситуациях

командная тактическая сил гражданской обороны

промышленная, экологическая и пожарная безопасность

строительство

производство строительных материалов, изделий и конструкций

электроэнергетика

теплоэнергетика

радиотехника, электроника и телекоммуникации

безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

механика

вычислительная техника и программное обеспечение

нефтегазовое дело

автоматизация и управление

стандартизация, сертификация и метрология

информатика, вычислительная техника и управление

химия

гидрология

юриспруденция

право

правоохранительная деятельность

геодезия и картография

авиационная техника и технологии

морская техника и технологии

экология

прикладная экология

ядерная физика

космическая техника и технологии

техническая физика

транспортное строительство

военное дело и безопасность

судебная экспертиза

техносферная безопасность

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

При этом для занятия должностей категории C-SV-2 (военнослужащий) Департамента ликвидации ЧС стаж работы должен соответствовать одному из следующих требований:

не менее восьми лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий C-GP-3, C-OGP-3, C-AGP-3, В-PK-3, В-PKО-2, C-SV-3, С-SVО-2, C-SVU-2, C-SN-2, С-SSP-2, C-SGU-3, С-FMО-2 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения;

не менее восьми лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе, в том числе не менее двух лет на руководящих должностях;

не менее десяти лет стажа работы в должности судьи;

не менее десяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-2, В-2, С-2, C-O-2, D-2, D-O-2, Е-1;

не менее одиннадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях;

не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв (за исключением должностей категорий C-OGP-1, В-PKО-1, C-SV-2, C-SVО-1, C-SVU-1, С-FMО-1).

С остальными квалификационными требованиями можно ознакомиться по ссылке.

Приказ вводится в действие с 31 марта.