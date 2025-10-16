МЧС обновило квалификационные требования к аварийно-спасательным службам
В частности, квалификационные требования изложены в новой редакции.
К профессиональным аварийно-спасательным службам и формированиям предъявляются следующие квалификационные требования:
- укомплектованность спасателями, прошедшими первичную аттестацию;
- оснащенность специальной и спасательной техникой, аварийно-спасательным и пожарным оборудованием и инструментами, снаряжением, экипировкой и материалами;
- наличие помещения и оборудования, обеспечивающих несение круглосуточного дежурства, отдыха свободной смены, связи (телефонной, факсимильной, радиосвязи) с территориальными органами полиции и обслуживаемыми объектами, системы оповещения личного состава, а также помещения для имущества и установленных запасов материальных средств (аварийно-спасательные инструменты, оборудование и снаряжение, средства жизнеобеспечения, форменное обмундирование) в соответствии со схемой дислокации аварийно-спасательной службы;
- наличие учебно-тренировочной базы, позволяющей проводить аварийно-спасательные работы.
К профессиональным аварийно-спасательным службам в области промышленной безопасности предъявляются следующие квалификационные требования:
- укомплектованность спасателями, прошедшими первичную аттестацию;
- наличие на праве собственности:
- специализированного комплекса зданий и сооружений;
- пыле-газоаналитической лаборатории;
- специальной техники, оборудования, аппаратуры, снаряжения, экипировки и инструментов с учетом специфики выполняемых аварийно-спасательных работ;
наличие на праве собственности оснащения:
- учебно-тренировочного полигона аварийно-спасательной службы и формирования, обслуживающего горнодобывающие, угольные, нефтяные и газовые предприятия;
- учебной шахты;
- комплекса по тренировке на тепловую выносливость;
- соответствие требованиям, установленным уполномоченным органом в области промышленной безопасности.
Также утвержден Перечень оснащения учебно-тренировочного полигона аварийно-спасательной службы и формирования обслуживающего горнодобывающие и угольные предприятия, нефтяные и газовые предприятия, учебные шахты и т.д.
Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.