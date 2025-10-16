#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Право

МЧС обновило квалификационные требования к аварийно-спасательным службам

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 12:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 13 октября 2025 года внесены изменения в квалификационные требования, предъявляемые к аварийно-спасательным службам и формированиям, сообщает Zakon.kz.

В частности, квалификационные требования изложены в новой редакции.

К профессиональным аварийно-спасательным службам и формированиям предъявляются следующие квалификационные требования:

  • укомплектованность спасателями, прошедшими первичную аттестацию;
  • оснащенность специальной и спасательной техникой, аварийно-спасательным и пожарным оборудованием и инструментами, снаряжением, экипировкой и материалами;
  • наличие помещения и оборудования, обеспечивающих несение круглосуточного дежурства, отдыха свободной смены, связи (телефонной, факсимильной, радиосвязи) с территориальными органами полиции и обслуживаемыми объектами, системы оповещения личного состава, а также помещения для имущества и установленных запасов материальных средств (аварийно-спасательные инструменты, оборудование и снаряжение, средства жизнеобеспечения, форменное обмундирование) в соответствии со схемой дислокации аварийно-спасательной службы;
  • наличие учебно-тренировочной базы, позволяющей проводить аварийно-спасательные работы.

К профессиональным аварийно-спасательным службам в области промышленной безопасности предъявляются следующие квалификационные требования:

  • укомплектованность спасателями, прошедшими первичную аттестацию;
  • наличие на праве собственности:

- специализированного комплекса зданий и сооружений;

- пыле-газоаналитической лаборатории;

- специальной техники, оборудования, аппаратуры, снаряжения, экипировки и инструментов с учетом специфики выполняемых аварийно-спасательных работ;

наличие на праве собственности оснащения:

  • учебно-тренировочного полигона аварийно-спасательной службы и формирования, обслуживающего горнодобывающие, угольные, нефтяные и газовые предприятия;
  • учебной шахты;
  • комплекса по тренировке на тепловую выносливость;
  • соответствие требованиям, установленным уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Также утвержден Перечень оснащения учебно-тренировочного полигона аварийно-спасательной службы и формирования обслуживающего горнодобывающие и угольные предприятия, нефтяные и газовые предприятия, учебные шахты и т.д.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Квалификационные требования к должностям органов гражданской защиты обновили в Казахстане
12:22, 26 марта 2025
Квалификационные требования к должностям органов гражданской защиты обновили в Казахстане
Обновлены требования к негосударственным противопожарным службам
11:37, 26 августа 2025
Обновлены требования к негосударственным противопожарным службам
Обновлены правила выплаты надбавок спасателям аварийно-спасательных служб
09:21, 25 августа 2025
Обновлены правила выплаты надбавок спасателям аварийно-спасательных служб
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: