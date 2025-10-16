МЧС обновило квалификационные требования к аварийно-спасательным службам

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 13 октября 2025 года внесены изменения в квалификационные требования, предъявляемые к аварийно-спасательным службам и формированиям, сообщает Zakon.kz.

В частности, квалификационные требования изложены в новой редакции. К профессиональным аварийно-спасательным службам и формированиям предъявляются следующие квалификационные требования: укомплектованность спасателями, прошедшими первичную аттестацию;

оснащенность специальной и спасательной техникой, аварийно-спасательным и пожарным оборудованием и инструментами, снаряжением, экипировкой и материалами;

наличие помещения и оборудования, обеспечивающих несение круглосуточного дежурства, отдыха свободной смены, связи (телефонной, факсимильной, радиосвязи) с территориальными органами полиции и обслуживаемыми объектами, системы оповещения личного состава, а также помещения для имущества и установленных запасов материальных средств (аварийно-спасательные инструменты, оборудование и снаряжение, средства жизнеобеспечения, форменное обмундирование) в соответствии со схемой дислокации аварийно-спасательной службы;

наличие учебно-тренировочной базы, позволяющей проводить аварийно-спасательные работы. К профессиональным аварийно-спасательным службам в области промышленной безопасности предъявляются следующие квалификационные требования: укомплектованность спасателями, прошедшими первичную аттестацию;

наличие на праве собственности: - специализированного комплекса зданий и сооружений; - пыле-газоаналитической лаборатории; - специальной техники, оборудования, аппаратуры, снаряжения, экипировки и инструментов с учетом специфики выполняемых аварийно-спасательных работ; наличие на праве собственности оснащения: учебно-тренировочного полигона аварийно-спасательной службы и формирования, обслуживающего горнодобывающие, угольные, нефтяные и газовые предприятия;

учебной шахты;

комплекса по тренировке на тепловую выносливость;

соответствие требованиям, установленным уполномоченным органом в области промышленной безопасности. Также утвержден Перечень оснащения учебно-тренировочного полигона аварийно-спасательной службы и формирования обслуживающего горнодобывающие и угольные предприятия, нефтяные и газовые предприятия, учебные шахты и т.д. Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

