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Право

Минздрав планирует улучшить работу Службы поддержки пациента

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 09:41 Фото: freepik
Министерство здравоохранения подготовило поправки в НПА, предусматривающие обновление правил организации внутренней и внешней экспертизы качества медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа разработан в рамках реализации Комплексного плана по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Республике Казахстан на 2026-2030 годы, а также с учетом последних изменений в законодательстве.

Одним из ключевых направлений документа является совершенствование деятельности Службы поддержки пациента и внутренней экспертизы медицинских организаций. Предлагаемые изменения позволят уточнить функции отдельно для Службы поддержки пациента и отдельно для внутренней экспертизы.

Кроме того, уточняются отдельные вопросы аттестации медицинских работников и руководителей медицинских организаций в случаях выявления грубых нарушений по итогам государственного контроля.

В Минздраве отметили, что эти изменения направлены на повышение ответственности за соблюдение установленных требований и обеспечение единых подходов к оценке качества работы медицинских организаций.

Документ также содержит редакционные и терминологические изменения. В частности, используемые ранее понятия "информационные системы", "электронные системы" и "электронные ресурсы" приводятся в соответствие с современным законодательством и заменяются терминами "цифровые системы" и "цифровые ресурсы". Также актуализируется ряд формулировок и юридических норм.

В Минздраве подчеркнули, что предлагаемые изменения направлены на повышение правовой определенности, совершенствование государственного регулирования в сфере качества медицинской помощи и дальнейшее развитие механизмов защиты прав пациентов.

Основная цель документа – сделать систему контроля качества медицинской помощи более современной, прозрачной и эффективной.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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