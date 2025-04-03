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Право

Сколько будет храниться информация об уволенных по отрицательным мотивам госслужащих

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 14:45 Фото: Zakon.kz
Генеральный прокурор приказом от 28 марта 2025 года внес изменения и дополнения в некоторые приказы в части правовой статистики и специальных учетов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что карточки и сообщения по лицам, уволенным по отрицательным мотивам, с подтверждающими документами, предоставляемыми кадровыми службами государственных органов, журналы, подшиваются в отдельное номенклатурное дело в Комитете (по центральным государственным органам) и территориальных органах со сроком хранения 3 года.

Сведения специального учета в информационной системе комитета подлежат постоянному сроку хранения. 

Приказ вводится в действие с 13 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что изменены критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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