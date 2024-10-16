В Казахстане обновили требования к оказанию госуслуг в сфере игорного бизнеса

Министр туризма и спорта приказом от 10 октября 2024 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Перечень основных требований к оказанию госуслуги "Выдача лицензии на занятие деятельностью казино" и результат ее оказания иложен в новой редакции.

Так, говорится, что срок оказания госуслуги с момента сдачи пакета документов на портал составляет:

выдача лицензии — 10 рабочих дней;

переоформление лицензии — 3 рабочих дня.

При неполноте документов или документов с истекшим сроком действия письменный мотивированный отказ услугодателя в приеме заявления выдается в течение двух рабочих дней.

При наличии действующей лицензии на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса услугополучателем подается заявление на получение новой лицензии на тот же вид деятельности заблаговременно за 90 календарных дней до истечения срока действующей лицензии. При этом днем начала срока действия новой лицензии считается день, следующий за днем окончания срока действующей лицензии.

Форма оказания государственной услуги – электронная (частично автоматизированная).

Для получения лицензии необходимо представить:

заявление юридического лица на получение лицензии в форме электронного запроса, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих информационных систем через шлюз "электронного правительства";

документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (за исключением случаев оплаты через ПШЭП) в форме электронного документа;

сведения о наличии здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании, в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд (в случае отсутствия данных в информационной системе elicense.kz предоставить подтверждающие документы: свидетельство либо сертификат об аккредитации гостиничного комплекса категории не ниже трех звезд), соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам;

сведения о наличии игорного оборудования на праве собственности (с предоставлением подтверждающих документов: декларация на товары, накладная на товарно-материальные ценности, счета-фактуры, договора купли-продажи о приобретении товарно-материальных ценностей);

сведения о наличии договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности;

наличие образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках, в форме электронной копии документа;

правила работы игорного заведения в соответствии с Типовыми правилами работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр и пари, на казахском и русском языках в форме электронной копии документа;

договор с банком второго уровня на территории РК на открытие вклада в размере 60 000 МРП, при условии выдачи вклада по первому требованию (вклада до востребования) в форме электронной копии документа;

Для переоформления лицензии необходимо:

заявление юридического лица на переоформление лицензии в форме электронного запроса, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (за исключением случаев оплаты через ПШЭП) в форме электронного документа;

электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии или приложения к лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, документа, подтверждающего право собственности или иное законное право на недвижимое имущество, документа, подтверждающего оплату услугополучателем в бюджет суммы сбора (в случае оплаты через ПШЭП), о лицензии услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При подаче заявления через портал в "личный кабинет" заявителя направляется статус о принятии запроса на оказание государственной услуги.

В правилах оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие деятельностью зала игровых автоматов" перечень основных требований к ее оказанию также изложен в новой редакции.

Сроки оказания госуслуги и требования аналогичные, как представлено выше.

Размер оплаты при оказании госуслуги составляет:

сбор при выдаче лицензии составляет 3845 МРП (14 195 740 тенге в 2024 году);

сбор за переоформление лицензии составляет 10% от ставки при выдаче лицензии.

Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП).

Аналогичные требования и сроки установлены к оказанию следующих услуг:

Выдача лицензии на занятие деятельностью букмекерской конторы.

Выдача лицензии на занятие деятельностью тотализатора.

Приказ вводится в действие с 26 октября 2024 года.

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