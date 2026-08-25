Аккредитация в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: внесены изменения

Министр здравоохранения приказом от 19 августа 2026 года внес изменения в части аккредитации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах оказания госуслуг "Аккредитация профессиональной ассоциации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и "Аккредитация физических и юридических лиц на осуществление деятельности по проведению санитарно-эпидемиологического аудита" уточняется, что в случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем по ассоциации, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов, услугодатель по ассоциации принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом услугополучателю по ассоциации устанавливается срок – 2 рабочих дня для устранения выявленных недостатков, указанный срок не включается в общий срок оказания государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления и документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель по ассоциации отказывает в приеме заявления и документов.

При отказе в оказании государственной услуги услугодатель по ассоциации направляет услугополучателю по ассоциации ответ с указанием причин отказа.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

Срок оказания госуслуги – 20 рабочих дней, оказывается бесплатно.

Приказ вводится в действие с 4 сентября 2026 года.