Аккредитация в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: внесены изменения
Так, в Правилах оказания госуслуг "Аккредитация профессиональной ассоциации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и "Аккредитация физических и юридических лиц на осуществление деятельности по проведению санитарно-эпидемиологического аудита" уточняется, что в случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем по ассоциации, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов, услугодатель по ассоциации принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.
При этом услугополучателю по ассоциации устанавливается срок – 2 рабочих дня для устранения выявленных недостатков, указанный срок не включается в общий срок оказания государственной услуги.
В случае устранения недостатков днем приема заявления и документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.
Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.
В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель по ассоциации отказывает в приеме заявления и документов.
При отказе в оказании государственной услуги услугодатель по ассоциации направляет услугополучателю по ассоциации ответ с указанием причин отказа.
При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.
Срок оказания госуслуги – 20 рабочих дней, оказывается бесплатно.
Приказ вводится в действие с 4 сентября 2026 года.