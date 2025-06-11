Минздрав обновил правила установления стоимости исследований и консалтинговых услуг

Приказом и.о. министра здравоохранения от 30 мая 2025 года утверждены Правила установления стоимости исследований, консалтинговых услуг, сообщает Zakon.kz.

Так, стоимость исследований, консалтинговых услуг устанавливается, исходя из суммы прямых и косвенных (накладных) расходов осуществляемых потенциальным поставщиком, относящиеся к основному виду его деятельности.

К прямым расходам относятся:

заработная плата работников, осуществляющих исследования, консалтинговые услуги;

социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в Фонд социального медицинского страхования;

налог на добавленную стоимость;

командировочные расходы персонала, проводящего исследования, оказывающего консалтинговую услугу (служебные разъезды внутри страны и (или) за пределы страны);

расходы по привлечению внешних экспертов;

приобретение материалов (если напрямую используются для проведения исследования (расходные материалы, канцелярские товары, материальный запас) и соответствуют целям исследования);

услуги связи (почтовые, курьерские услуги, интернет, услуги телефонной связи, в том числе международная и междугородняя связь);

полиграфические расходы (тиражирование бланочной продукции: анкет, маршрутных листов, карточек, отчетов исследований, тестовых заданий, переплет, подшивка и обработка документов);

курьерские услуги (рассылка материалов);

арендная плата для проведения конференций, семинаров, круглых столов;

банковские услуги;

переводческие услуги, непосредственно используемые для проведения исследования и оказания консалтинговой услуги.

К косвенным (накладным) расходам относятся:

заработная плата административного персонала;

социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в фонд социального медицинского страхования;

налоги и другие обязательные платежи в бюджет;

командировочные расходы административного персонала (служебные разъезды внутри страны или за пределы страны);

страхование административного персонала (обязательное страхование транспортных средств, работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей);

амортизация основных средств и нематериальных активов, обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов;

прочие расходы (коммунальные услуги: отопление, электроэнергия, водоснабжение и канализация, вывоз твердых бытовых отходов, аренда зданий и помещений, почтовые, курьерские услуги, интернет, услуги телефонной связи, в том числе международная и междугородняя связь, информационные услуги, за исключением рекламы, пожарная безопасность, услуги по охране, представительские расходы, аудиторские услуги, банковские услуги, нотариальные услуги, типографские расходы).

Указывается, что каждая статья расходов (за исключением заработных плат, социального налога, налога на добавленную стоимость) при проведении исследования, оказания консалтинговой услуги формируется на основании ценовых предложений (не менее трех).

Приказ вводится в действие с 20 июня 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила определения стоимости исследований, консалтинговых услуг и государственного задания утратили силу.

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