Правила закупок на электронных торговых площадках утвердили в Казахстане

И. о. министра торговли и интеграции приказом от 20 марта 2025 года утвердил Правила проведения закупок товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

электронная торговая площадка – интернет-ресурс, обеспечивающий инфраструктуру участникам электронной торговли, в том числе заключение договоров между ними на оказание работ и услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий;

– интернет-ресурс, обеспечивающий инфраструктуру участникам электронной торговли, в том числе заключение договоров между ними на оказание работ и услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий; участники электронной торговли – физические и юридические лица, участвующие в качестве покупателя, продавца и (или) электронной торговой площадки.

Инфраструктура на электронной торговой площадке включает в себя:

внутренние требования электронной торговой площадки к участникам электронной торговли;

возможность безналичного расчета за товар, работы и услуги с использованием банковских платежных систем;

организацию или координацию доставки товара или услуги;

обеспечение взаиморасчетов между покупателем и продавцом, в том числе при возврате товара;

предоставление возможности совершения договора купли-продажи, договора об оказании услуг посредством информационно-коммуникационных технологий путем обмена электронными документами или электронными сообщениями.

Электронная торговая площадка при проведении закупок товаров, работ и услуг определяет условия обеспечения:

целостности и конфиденциальности информации, содержащейся в информационных ресурсах, в том числе сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

исполнения покупателем своих обязательств по заключенным на электронной торговой площадке сделкам в случае, если такие условия реализованы электронной торговой площадкой.

Электронной торговой площадке при проведении закупок товаров, работ и услуг не допускается:

разглашать информацию, содержащуюся в электронных документах или электронных сообщениях, в том числе сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

передавать третьим лицам электронные документы, электронные сообщения или их копии, в том числе содержащуюся в них информацию, если иное не предусмотрено договором, заключенным ими с другими участниками электронной торговли;

изменять содержание электронных документов или электронных сообщений либо порядок их использования, если иное не предусмотрено договором, заключенным ими с другими участниками электронной торговли.

Правилами установлено, что продавец, равно как и покупатель при осуществлении электронной торговли требует исполнения от другой стороны обязательств по заключенным на электронной торговой площадке сделкам.

Также отмечается, что субъекты естественных монополий проводят закупки посредством электронных торговых площадок в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

При этом субъект естественной монополии осуществляет закупки посредством электронных торговых площадок, интегрированных с информационной системой Национальной палаты предпринимателей РК.

Приказ вводится в действие с 10 июля 2025 года.

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