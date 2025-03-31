#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.42
542.08
6
Право

Правила закупок на электронных торговых площадках утвердили в Казахстане

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 09:30 Фото: Zakon.kz
И. о. министра торговли и интеграции приказом от 20 марта 2025 года утвердил Правила проведения закупок товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

  • электронная торговая площадка – интернет-ресурс, обеспечивающий инфраструктуру участникам электронной торговли, в том числе заключение договоров между ними на оказание работ и услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий;
  • участники электронной торговли – физические и юридические лица, участвующие в качестве покупателя, продавца и (или) электронной торговой площадки.

Инфраструктура на электронной торговой площадке включает в себя:

  • внутренние требования электронной торговой площадки к участникам электронной торговли;
  • возможность безналичного расчета за товар, работы и услуги с использованием банковских платежных систем;
  • организацию или координацию доставки товара или услуги;
  • обеспечение взаиморасчетов между покупателем и продавцом, в том числе при возврате товара;
  • предоставление возможности совершения договора купли-продажи, договора об оказании услуг посредством информационно-коммуникационных технологий путем обмена электронными документами или электронными сообщениями.

Электронная торговая площадка при проведении закупок товаров, работ и услуг определяет условия обеспечения:

  • целостности и конфиденциальности информации, содержащейся в информационных ресурсах, в том числе сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
  • исполнения покупателем своих обязательств по заключенным на электронной торговой площадке сделкам в случае, если такие условия реализованы электронной торговой площадкой.

Электронной торговой площадке при проведении закупок товаров, работ и услуг не допускается:

  • разглашать информацию, содержащуюся в электронных документах или электронных сообщениях, в том числе сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
  • передавать третьим лицам электронные документы, электронные сообщения или их копии, в том числе содержащуюся в них информацию, если иное не предусмотрено договором, заключенным ими с другими участниками электронной торговли;
  • изменять содержание электронных документов или электронных сообщений либо порядок их использования, если иное не предусмотрено договором, заключенным ими с другими участниками электронной торговли.

Правилами установлено, что продавец, равно как и покупатель при осуществлении электронной торговли требует исполнения от другой стороны обязательств по заключенным на электронной торговой площадке сделкам.

Также отмечается, что субъекты естественных монополий проводят закупки посредством электронных торговых площадок в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

При этом субъект естественной монополии осуществляет закупки посредством электронных торговых площадок, интегрированных с информационной системой Национальной палаты предпринимателей РК.

Приказ вводится в действие с 10 июля 2025 года.

Мы сообщали, что в госзакупках существенно упростили процедуры и время заключения договоров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Право
16:57, 28 марта 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Пособия по беременности и родам будут выплачивать по-новому
Право
15:30, 28 марта 2025
Пособия по беременности и родам будут выплачивать по-новому
Поступление в вузы МЧС на ускоренное обучение: внесены изменения
Право
14:54, 28 марта 2025
Поступление в вузы МЧС на ускоренное обучение: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: