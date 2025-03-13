В госзакупках существенно упростили процедуры и время заключения договоров

В Казахстане с 1 января 2025 года начал действовать новый закон "О государственных закупках", согласно которому предусмотрен новый порядок закупок, который ускоряет запуск проектов, минимизирует коррупционные риски и поддерживает местный бизнес, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве финансов сообщили, что на 11 марта заключено 554 240 договоров на сумму 2 727,6 млрд тенге.

"Для сравнения, за аналогичный период прошлого года заключено 327 206 договоров на сумму 860,3 млрд тенге. С помощью конкурса с использованием рейтингово-балльной системы победители определяются за 5-9 рабочих дней. Данный способ исключает участие конкурсной комиссии в процессе определения победителя, тем самым минимизирует коррупционные риски", – отметили в Минфине.

Там привели пример, когда на осуществление закупок капитального ремонта нескольких зданий городской больницы №3 в Астане потребовалось всего 6 рабочих дней.

Сумма договора составила 1,8 млрд тенге. Компания-подрядчик зарегистрирована в Астане.

Проект капитального ремонта включает не только обновление инфраструктуры, но и оснащение больницы новым медицинским оборудованием.

Также всего за 6 рабочих дней определен местный подрядчик для строительства сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Алатау в Алматы.

Сумма договора составила 702 млн тенге. Реализация проекта обеспечит питьевой водой и канализационной сетью микрорайон.

Учитывая оперативное осуществление закупок, с подрядчиком уже заключен договор. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2025 года. Проект подразумевает увеличение пропускной способности, улучшение качества воды и отведение сточных вод.

Еще один пример: за 5,5 месяца будет произведен капитальный ремонт школы-лицея Караозена в Западно-Казахстанской области. Проект включает все виды работ для приведения помещения под учебные кабинеты, а также благоустройство территорий.

Процедуры закупок осуществлены за 9 рабочих дней, победителем определена местная компания.

Благодаря рейтингово-балльной системе за 7 рабочих дней определен местный подрядчик для ремонта областного медицинского колледжа города Жезказгана. С учетом увеличения контингента студентов существует острая потребность в проведении капитального ремонта.

Проект стоимостью 564,8 млн тенге включает все виды работ для приведения помещений в соответствие с требованиями учебных аудиторий, а также благоустройство территорий.

В Шымкенте за 8 рабочих дней определена местная компания, ответственная за капитальный ремонт 3 школ.

Это позволит следующий учебный год встретить в отремонтированных и комфортных зданиях, оснащенных современными кабинетами, более трем тысячам учеников.

В Министерстве финансов отметили, что в целом новый порядок осуществления государственных закупок сократил сроки проведения конкурсов, предоставил поставщикам равные возможности для участия в закупках, а также обеспечил объемами работ местные компании.

Новый закон о государственных закупках глава государства подписал 1 июля 2024 года. Закон направлен на оптимизацию процедур закупочного процесса, повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, усиление ответственности участников госзакупок и развитие конкуренции.