#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Право

Земли бывшего Семипалатинского ядерного полигона перевели в состав земель запаса

Фото: wikimedia
Принято постановление правительства от 11 апреля 2026 года о некоторых вопросах перевода земель бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона в состав земель запаса, сообщает Zakon.kz.

"Перевести земли бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона общей площадью 832,9 тысячи гектаров в состав земель запаса Карагандинской, Павлодарской областей и области Абай в целях последующего перевода в земли зоны ядерной безопасности", – говорится в документе.

В состав земель запаса переводятся следующие земли бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона:

  • Карагандинская область, Каркаралинский район – 41,6 тыс. га;
  • Павлодарская область, Майский район – 285,9 тыс. га;
  • Область Абай, Жанасемейский район – 505,4 тыс. га.

Вместе с тем установлено, что земли бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона, ранее переведенные в состав земель запаса общей площадью 1816,6 тысячи гектаров, находятся в ведении акиматов Карагандинской, Павлодарской областей и области Абай.

Постановление вводится в действие с 14 апреля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: