Земли бывшего Семипалатинского ядерного полигона перевели в состав земель запаса
Фото: wikimedia
Принято постановление правительства от 11 апреля 2026 года о некоторых вопросах перевода земель бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона в состав земель запаса, сообщает Zakon.kz.
"Перевести земли бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона общей площадью 832,9 тысячи гектаров в состав земель запаса Карагандинской, Павлодарской областей и области Абай в целях последующего перевода в земли зоны ядерной безопасности", – говорится в документе.
В состав земель запаса переводятся следующие земли бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона:
- Карагандинская область, Каркаралинский район – 41,6 тыс. га;
- Павлодарская область, Майский район – 285,9 тыс. га;
- Область Абай, Жанасемейский район – 505,4 тыс. га.
Вместе с тем установлено, что земли бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона, ранее переведенные в состав земель запаса общей площадью 1816,6 тысячи гектаров, находятся в ведении акиматов Карагандинской, Павлодарской областей и области Абай.
Постановление вводится в действие с 14 апреля 2026 года.
Поделитесь новостью
