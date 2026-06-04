Пересмотрен порядок предоставления грантов на новые бизнес-идеи

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 28 мая 2026 года внес изменения в Правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе, сообщает Zakon.kz.

Безвозмездные гранты на реализацию новых бизнес-идей предоставляются на конкурсной основе в размере до 400 МРП лицам из числа социально уязвимых групп населения, к которым относятся:

получатели государственной адресной социальной помощи;

получатели ежемесячного государственного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста) и его супруг;

получатели социальной выплаты по случаю потери кормильца;

переселенцы;

кандасы;

лица с инвалидностью, не имеющие противопоказания к труду;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью и его супруг.

Гранты предоставляются социально уязвимым группам населения при условии их регистрации до подачи заявления на получение грантов в качестве безработного или индивидуального предпринимателя, срок государственной регистрации которого в качестве индивидуального предпринимателя составляет менее 1 года.

При этом применяется размер МРП, установленный законом о республиканском бюджете соответствующего финансового года.

Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции, приобретение национальной или иностранной валюты, ценных бумаг, цифровых активов, а также осуществление деятельности, запрещенной законодательством РК.

Объявление о начале приема заявлений на получение грантов публикуется за 10 календарных дней до приема заявлений на официальном интернет-ресурсе центра трудовой мобильности.

Принятие заявлений для получения грантов осуществляется по потокам. Ежегодно организуется не менее 2 потоков с интервалом в 3 месяца. Срок приема заявлений на Портале составляет 10 рабочих дней в каждом потоке.

Портал отклоняет заявления на получение гранта следующих претендентов:

являющихся участниками мер содействия занятости, за исключением лиц со сроком участия в добровольном переселении не более 12 месяцев;

прекративших в течение последних 12 месяцев участие в мерах содействия занятости без уважительной причины;

ранее получивших гранты на реализацию новых бизнес-идей и (или) микрокредиты в рамках других государственных программ или мер государственной поддержки;

безработных, за последние 6 месяцев до подачи заявки на получение гранта приостановивших деятельность индивидуального предпринимателя;

имеющих просроченную задолженность по ранее полученным кредитам (займам);

индивидуальных предпринимателей, достигших пенсионного возраста;

индивидуальных предпринимателей, которые на момент подачи заявления имеют действующие трудовые договоры;

индивидуальных предпринимателей, подлежащих процедуре банкротства либо ликвидации;

у которых отсутствует лицензия для реализации бизнес-проекта по лицензируемым видам деятельности;

включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Заявление и бизнес-проект претендентов на получение гранта выносится на рассмотрение карьерным центром на заседание комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение грантов на реализацию новых бизнес-идей.

Состав комиссии обновляется в каждом потоке, а также при наличии конфликта интересов у одного или нескольких членов конкурсной комиссии.

В правила добавлена норма, в которой сказано:

Комиссия организовывает свою работу на принципах коллегиальности, открытости, гласности и беспристрастности.

К участию в заседаниях комиссии допускаются наблюдатели без права голоса, являющиеся представителями бизнеса, неправительственных организаций, масс-медиа и депутатами маслихата района (города).

В период проведения заседаний комиссии при возникновении у члена комиссии конфликта интересов он в течение двух рабочих дней в письменной произвольной форме уведомляет председателя и остальных членов комиссии в самоотводе от участия в деятельности комиссии до полного исключения конфликта интересов.

При возникновении конфликта интересов у председателя комиссии его полномочия переходят к его заместителю. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность членов комиссии может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению им своих обязанностей.

Заседание комиссии проводится в течение 10 рабочих дней после дня завершения приема заявлений на Портале с использованием аудио- и (или) видео фиксации.

С 12 июля 2026 года:

Заседание комиссии транслируется в прямом эфире в социальных сетях карьерных центров и записывается с применением цифровых технологий. Запись заседания комиссии хранится на электронном носителе в центре трудовой мобильности в течение двенадцати месяцев. Допускается проведение онлайн защиты бизнес-проекта претендентом.

По завершению заседания комиссии сотрудник карьерного центра в течение 2 рабочих дней вносит решение комиссии в АЦС "Рынок труда" в соответствии с протоколом заседания и сформированного списка получателей грантов.

После внесения решения заседания комиссии в АЦС "Рынок труда" претендент на получение гранта получает соответствующее уведомление о предоставлении или не предоставлении гранта через личный кабинет на портале.

При принятии комиссией положительного решения о предоставлении гранта претендент на получение гранта в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления регистрирует свою деятельность в налоговых органах в соответствии с налоговым законодательством РК и предоставляет банковский счет с реквизитами индивидуального предпринимателя на портале, который направляется в АЦС "Рынок труда".

Получатель гранта в течение 5 рабочих дней с момента получения договора на портале в личном кабинете подписывает его ЭЦП. Далее договор направляется в АЦС "Рынок труда".

Центр трудовой мобильности в течение 5 рабочих дней после заключения договора перечисляет денежные средства на текущий банковский счет индивидуального предпринимателя, зарегистрированный на получателя гранта и передает данные получателя гранта в налоговый орган района, города областного значения, города республиканского значения, столицы. Использование средств гранта осуществляется только в безналичной форме.

Центр трудовой мобильности ежегодно до 10 апреля на своем официальном интернет-ресурсе публикует детальную информацию о получателях гранта, профинансированных бизнес-проектах, суммах выданных грантов и созданных получателями грантов рабочих местах.

Целевое использование средств гранта подтверждается получателем на портале путем предоставления подтверждающих документов в течение трех месяцев со дня получения гранта в соответствии с бизнес-проектом.

Получатель гранта ежеквартально в течение 24 месяцев на портале предоставляет отчет о ходе реализации бизнес-проекта с приложением подтверждающих документов.

Документами, подтверждающими целевое использование средств гранта, являются:

документы, подтверждающие факт оплаты за товар, работу, услугу или направление средств на цели, предусмотренные договором: платежные поручения, фискальные чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, выписки с банковского счета (с даты выдачи гранта по дату фактического освоения средств гранта) и другие платежные документы, не противоречащие законодательству РК;

документы, подтверждающие получение товаров, выполнение работ, оказание услуг и достижения других целей, предусмотренных договором о предоставлении гранта: договоры, контракты, счета-фактуры, накладные, грузовые таможенные декларации и (или) акты приема-передачи;

документы, подтверждающие ход реализации бизнес-проекта, в том числе, документы, подтверждающие реализацию произведенной продукции, выполненных работ, предоставленных услуг в рамках бизнес-проекта.

документы, подтверждающие создание новых постоянных рабочих мест и трудоустройство соискателей на созданные рабочие места по направлению карьерного центра;

документы, подтверждающие ход реализации бизнес-проекта, в том числе документы, подтверждающие реализацию произведенной продукции, выполненных работ, предоставленных услуг в рамках бизнес-проекта.

Центр трудовой мобильности в течение 10 рабочих дней со дня поступления подтверждающих документов о целевом использовании средств гранта или отчета о ходе реализации бизнес-проекта на портал осуществляет их проверку на предмет соответствия бизнес-проекту.

В случае выявления факта неисполнения получателем гранта условий договора центр трудовой мобильности в одностороннем порядке расторгает договор и принимает меры по возврату средств гранта в порядке, предусмотренном законодательством РК, в том числе в судебном порядке.

Внесено дополнение, согласно которому получатель гранта создает не менее 1 нового постоянного рабочего места в течение 18 месяцев со дня получения гранта и трудоустраивает соискателей на созданные рабочие места по направлению карьерного центра.

Получатель гранта в течение 3 месяцев со дня заключения договора:

в случае неиспользования грантовых средств в полном объеме осуществляет полный возврат средств;

в случае частичного использования осуществляет возврат оставшихся средств путем подачи соответствующего заявления в личном кабинете на портале.

Подтверждение целевого использования реализации бизнес-проекта не требуется в случаях:

осуждения безработного к наказанию в виде лишения свободы, за исключением случаев, когда данное наказание назначено условно;

направления на принудительное лечение по вступившему в законную силу решению суда;

смерти получателя гранта;

признания получателя гранта безвестно отсутствующим или объявления умершим;

признания судом получателя гранта недееспособным.

При призыве на срочную воинскую службу в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК получателю гранта предоставляется отсрочка на срок прохождения воинской службы.

Микрокредиты претендентам из числа молодежи предоставляются с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:

срок микрокредита – до 5 лет, срок микрокредита для проектов в сфере животноводства – до 7 лет;

максимальная сумма микрокредита – до 5 миллионов тенге;

номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых;

наличие залогового обеспечения;

льготный период по погашению основного долга составляет не более 1/3 продолжительности срока микрокредитования;

наличие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения к поверенному (агенту) за микрокредитом составляет менее пяти лет в налоговых органах в соответствии со статьей 94 Налогового кодекса;

наличие положительной динамики по индивидуальному подоходному налогу и социальным платежам за последние два года для действующих предпринимателей, срок регистрации которых в налоговых органах в соответствии со статьей 94 Налогового кодекса составляет более трех лет;

создание не менее одного нового постоянного рабочего места в течение одного года со дня получения микрокредита для действующих предпринимателей, срок регистрации которых в налоговых органах в соответствии со статьей 94 Налогового кодекса составляет менее одного года;

создание не менее двух постоянных рабочих мест для действующих предпринимателей, срок регистрации которых в налоговых органах в соответствии со статьей 94 Налогового кодекса составляет более одного года;

при отсутствии в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

при отсутствии процедуры банкротства либо ликвидации.

Претендент считается соответствующим при обеспечении увеличения объема индивидуального подоходного налога и социальных платежей за последние два года до года подачи заявления на получение микрокредита.

Претендент считается несоответствующим при снижении объема индивидуального подоходного налога и социальных платежей за последние два года до года подачи заявления на получение микрокредита.

Поверенный в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления со всеми необходимыми документами и их соответствия требованиям предоставления микрокредита проводит оценку представленного бизнес-проекта в соответствии со своими внутренними документами.

Критериями отбора бизнес-проектов являются актуальность и обоснованность проекта, аргументированность, экономическая эффективность и целесообразность, общественная значимость, наличие четкого плана действий и стратегии развития бизнеса, жизнеспособность бизнес-проекта, создание новых постоянных рабочих мест, уровень прогнозной прибыли от реализации бизнес-проекта.

Комиссия создается решением акима области, городов республиканского значения и столицы из представителей местных исполнительных органов по вопросам предпринимательства, местных исполнительных органов по вопросам сельского хозяйства, филиалов региональной палаты предпринимателей, общественных объединений, бизнеса, региональных масс-медиа и депутатов маслихата в составе 7 человек.

Контроль за мониторингом целевого использования микрокредитного займа и платежной дисциплины конечных заемщиков осуществляется местным исполнительным органом по вопросам социальной защиты и занятости населения через поверенного на условиях подписанного договора займа.

Поверенным осуществляется мониторинг целевого использования микрокредитного займа конечными заемщиками и их платежной дисциплины в сроках, указанных в договоре поручения.

Для осуществления мониторинга поверенный запрашивает у конечного заемщика документы и информацию, относящиеся к предмету мониторинга.

Поверенный в течение 5 рабочих дней со дня осуществления мониторинга составляет мониторинговый отчет и направляет его в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения.

Мониторинговый отчет подписывается первым руководителем поверенного либо лицом, исполняющим его обязанности.

Приказ вводится в действие с 13 июня за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.