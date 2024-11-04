В Казахстане пересмотрят подход к предоставлению государственных грантов
Цель изменений – определение дифференцированного подхода предоставления государственных грантов.
В частности, по итогам апробации нового механизма предоставления грантов предлагается пересмотреть требования к предоставлению среднесрочных грантов.
Так, говорится, что для обеспечения качественной оценки заявок и прозрачных процедур отбора грантополучателей, а также с учетом опыта аналогичных грантодающих организаций, следует внедрить механизм отбора грантополучателей в два этапа:
- через проведение независимой оценки привлекаемых экспертов, а также рекомендаций оператора;
- через принятие независимой конкурсной комиссией решения по грантополучателю с участием представителей всех заинтересованных сторон, т. е. заказчиков, оператора и неправительственных организаций.
В связи с чем в рамках внедрения нового механизма отбора грантополучателей вместо "экспертной комиссии" включается понятие "Конкурсная комиссия".
"В зависимости от вида гранта будут определены различные требования к объему финансирования, срокам реализации, условиям участия в конкурсе для НПО, требования к отчетности. Такой подход позволит упростить процедуры грантового финансирования", – поясняют в Минкультуры.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 ноября.