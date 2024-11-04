В Казахстане пересмотрят подход к предоставлению государственных грантов

Министерство культуры и информации подготовило изменения в Правила формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов, сообщает Zakon.kz.

Цель изменений – определение дифференцированного подхода предоставления государственных грантов.

В частности, по итогам апробации нового механизма предоставления грантов предлагается пересмотреть требования к предоставлению среднесрочных грантов.

Так, говорится, что для обеспечения качественной оценки заявок и прозрачных процедур отбора грантополучателей, а также с учетом опыта аналогичных грантодающих организаций, следует внедрить механизм отбора грантополучателей в два этапа:

через проведение независимой оценки привлекаемых экспертов, а также рекомендаций оператора;

через принятие независимой конкурсной комиссией решения по грантополучателю с участием представителей всех заинтересованных сторон, т. е. заказчиков, оператора и неправительственных организаций.

В связи с чем в рамках внедрения нового механизма отбора грантополучателей вместо "экспертной комиссии" включается понятие "Конкурсная комиссия".

"В зависимости от вида гранта будут определены различные требования к объему финансирования, срокам реализации, условиям участия в конкурсе для НПО, требования к отчетности. Такой подход позволит упростить процедуры грантового финансирования", – поясняют в Минкультуры.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 ноября.