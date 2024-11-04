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В Казахстане пересмотрят подход к предоставлению государственных грантов

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 15:29 Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и информации подготовило изменения в Правила формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов, сообщает Zakon.kz.

Цель изменений – определение дифференцированного подхода предоставления государственных грантов.

В частности, по итогам апробации нового механизма предоставления грантов предлагается пересмотреть требования к предоставлению среднесрочных грантов.

Так, говорится, что для обеспечения качественной оценки заявок и прозрачных процедур отбора грантополучателей, а также с учетом опыта аналогичных грантодающих организаций, следует внедрить механизм отбора грантополучателей в два этапа:

  • через проведение независимой оценки привлекаемых экспертов, а также рекомендаций оператора;
  • через принятие независимой конкурсной комиссией решения по грантополучателю с участием представителей всех заинтересованных сторон, т. е. заказчиков, оператора и неправительственных организаций.

В связи с чем в рамках внедрения нового механизма отбора грантополучателей вместо "экспертной комиссии" включается понятие "Конкурсная комиссия".

"В зависимости от вида гранта будут определены различные требования к объему финансирования, срокам реализации, условиям участия в конкурсе для НПО, требования к отчетности. Такой подход позволит упростить процедуры грантового финансирования", – поясняют в Минкультуры. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 ноября.

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