Как и когда меняются правила техосмотра и не повлияет ли это на стоимость процедуры

С 5 апреля 2025 года в РК ужесточаются требования к операторам технического осмотра ТС. Вырастут штрафы за нарушение правил его проведения, например. Как это скажется на владельцах автомобилей, которые обязаны регулярно проводить техосмотр (если их авто старше 7 лет), исследовал Zakon.kz.

Сейчас открыть станцию техосмотра может без особых хлопот любой желающий. Для этого не надо ни у кого спрашивать разрешения, достаточно просто уведомить о своем намерении уполномоченный орган – Министерство транспорта. Недлинный и исчерпывающий список требований к кандидату напрямую установлен в статье 89 Закона РК "О дорожном движении":

государственная регистрация в качестве юридического лица – для юридического лица; регистрация в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; недвижимое имущество на праве собственности или владения и пользования – в случае открытия стационарной линии технического осмотра; наличие испытательного оборудования и средств измерений.

Короче, нужен статус ИП, просторный гараж да еще тормозной стенд. И все – можно запускать свой нехитрый стартап, собирая малую дань с водителей: раз в год – с автолюбителей, два раза в год – если ТС используются в предпринимательской деятельности (согласно Приложению 2 Правил организации и проведения обязательного технического осмотра).

С одной стороны, как утверждают ответственные за безопасность на дорогах госорганы, это плохо. Потому что станций благодаря столь мягким требованиям много, они конкурируют и, скажем так, не излишне педантичны в соблюдении правил проведения техосмотра. И не очень опасаются ответственности за это. А чего боятся, если штраф за фиктивный техосмотр по статье 616 КОАП – всего 10 МРП для тех же ИП? Заплати – и работай, пожалуйста, дальше.

В итоге процедура превратилась в формальность. Отсюда – рост ДТП.

С другой стороны – без очередей и недорого, поскольку так взаимодействуют спрос и предложение. Я, например, на днях отдал 6 тысяч за свой М1. Не то, чтобы в восторге, но понимаю, что может быть и много больше.

И вот, не исключено, станет.

Правила проведения техосмотра меняются

С 5 апреля 2025 года вводится в действие целый пакет НПА. Среди них – часть норм Закона РК № 130-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности", а также сопутствующие поправки в КОАП и многочисленные сервисные приказы профильных госорганов.

Так вот, центральной новеллой для нашей темы является новая редакция статьи 89 Закона РК "О дорожном движении". Ею прежний уведомительный порядок деятельности операторов технического осмотра меняется на разрешительный. Т.е. Министерство транспорта отныне будет выдавать разрешения, и только после этого лицо сможет открыть станцию техосмотра и начать бизнес.

Что важно: если прежде перечень требований был прямо установлен законом, то теперь его утверждает Минтранс (в пункте 2 статьи 89 Закона). Как следует из поправок в Правила организации и проведения обязательного технического осмотра (приказ и. о. министра транспорта РК № 38, который также вступает в силу с 5.04.2025) для получения услуги оператор технического осмотра предоставляет Оператору ЕИС:

заявление;

достоверные данные, удостоверяющие личность;

наименование центра технического осмотра, адрес фактического местонахождения, юридический адрес оператора технического осмотра;

свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя и/или свидетельство о регистрации юридического лица, предоставленные через портал электронного правительства "E-gov";

справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, (либо копию договора аренды недвижимого имущества);

информацию о соответствии территории и помещения требованиям государственного стандарта СТ РК 1811-2018 "Автомототранспортные средства. Обязательный технический осмотр. Методы контроля";

копию договора специализированного программного обеспечения (на каждую линию центра технического осмотра);

копию разрешения на деятельность оператора технического осмотра;

копии паспортов и сертификатов на роликовый тормозной стенд, люфтомер, газоанализатор и дымомер, электронный прибор проверки света фар, тестер проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески;

информацию с указанием мобильная/стационарная, для легковых, грузовых автомобилей или универсальная станция технического осмотра;

информацию с указанием ID идентификаторов каждого оборудования, указанных в паспорте (тормозной стенд, параметры света фар, измеритель люфта, дымомер, газоанализатор, IP камера).

Из этого списка (пункт 6.1 Правил) понятно, что именно будет требоваться уполномоченным органом для получения разрешения. Впрочем, желающим все конкретно растолкуют при обращении. И, конечно, в будущем список этот может быть изменен. Что значит в данном контексте – расширен.

Борьба с фиктивным техосмотром

Что еще важно в новых правилах?

Сейчас по факту на некоторых станциях проверяют лишь тормоза. Хотя по законодательству (пункт 23 Правил) в состав контрольно-диагностического оборудования входит следующее:

роликовый тормозной стенд; люфтомер; газоанализатор и дымомер; электронный прибор проверки света фар; тестер проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески.

Но, повторимся, это лишь декларация. Поскольку за нарушение полагается незначительное наказание. С 5 апреля же ответственность по статье 616 КОАП усиливается. Вместо 10 МРП для малого бизнеса – 50 МРП, для среднего – с 20 до 70, для крупного – с 30 до 100 МРП.

Серьезное усиление административной ответственности: в 3-5 раз. Но главное даже не это. В соответствии со статьей 45 Закона РК " О разрешениях и уведомлениях" уполномоченный орган при выявлении нарушений приостанавливает действие разрешения, а при неустранении в срок – лишает его.

Так вот, в пункте 4 новой редакции статьи 89 Закона РК "О дорожном движении" подчеркнуто, что с момента лишения разрешения на деятельность оператора технического осмотра тот не вправе подавать заявление на новое разрешение в течение последующих 3 лет!

Потерять бизнес никто не хочет, поэтому можно предположить, что проверять ТС будут со всей должной строгостью. Однако приобретение всего вышеперечисленного оборудования явно увеличит расходы предпринимателей. Да и число операторов наверняка сократится: кого-то лишат разрешения после того, как попадется на "халяве", кто-то уйдет сам в другую, менее зарегулированную сферу.

Одним словом, предложение станет меньше, и цена на услугу, позволительно предположить, вырастет. Остается надеяться, что и опасной рухляди на дорогах станет меньше...

И еще один момент. Изменениями в Правила из пункта 43-1 исчезает понятие "фиктивного техосмотра ТС", при наличии признаков которого аннулируется и диагностическая карта на авто. Наверняка, как полагают инициаторы поправок, потому, что благодаря реформе исчезнет и само явление. Но для этого потребуются, очевидно, массовые рейды по пунктам техосмотра – для проверок.

Что ж, посмотрим, как задуманная реформа будет претворяться на практике.