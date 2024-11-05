В Казахстане хотят ужесточить процедуру открытия центров техосмотра

В Казахстане планируется ужесточить контроль за работой операторов технического осмотра путем внедрения разрешительной системы. Об этом 5 ноября 2024 года рассказали в Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

Изменения в подзаконные нормативно-правовые акты прокомментировали в Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК.

"Раньше для открытия центра технического осмотра было достаточно направить уведомление в региональные инспекции транспортного контроля без подтверждения наличия материально-технической базы (то есть оборудования, здания и персонала). Теперь для ужесточения контроля мы переходим с уведомительного на разрешительный характер. Это значит, что юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо получить разрешение на открытие центров технического осмотра, а также подтвердить наличие соответствующего стандартам здания, надлежащего сертифицированного оборудования и квалифицированных специалистов. Данные изменения позволят исключить из рынка недобросовестных операторов, которые не обеспечивают качественное прохождение техосмотра".

В Минтранспорта отметили, что на сегодняшний день данные изменения, вносимые в подзаконные нормативно-правовые акты, размещены на электронном портале правительства "Открытые НПА" для публичного обсуждения до середины ноября текущего года.

"В свою очередь законом предусмотрена отлагательная норма до шести месяцев, позволяющая действующим операторам подтвердить наличие материально-технической базы". Пресс-служба Министерства транспорта РК

4 ноября 2024 года стало известно, что в Казахстане определен уполномоченный орган по выдаче разрешений на проведение техосмотра.