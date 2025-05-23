Какие разрешительные документы нужны для работы станций техосмотра

Приказом и.о. министра транспорта от 16 мая 2025 года утверждены разрешительные требования и перечень документов для получения разрешения и правила осуществления деятельности операторов технического осмотра, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Форма заявления для получения разрешения на осуществление деятельности оператора технического осмотра;

Разрешительные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им;

Форма разрешения на осуществление деятельности оператора технического осмотра.

Также утверждены правила осуществления разрешительных процедур и правила осуществления деятельности операторов технического осмотра, которые регламентируют процедуры выдачи разрешения на осуществления разрешительного контроля, а также разрешительные требования к заявителям, предъявляемые при обращении ими для получения разрешения на деятельность оператора технического осмотра.

Так, для осуществления деятельности на территории республики индивидуальные предприниматели или юридические лица направляют через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz в территориальные органы Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК (услугодатель) заявление для получения разрешения на осуществление деятельности оператора технического осмотра с приложением документов, удостоверенных электронной цифровой подписью.

Для получения госуслуги нужно представить:

Заявление в электронной форме, удостоверенное электронной цифровой подписью.

Разрешительные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им.

Сведения о документах удостворения личности, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, недвижимости находящего на праве собственности.

Услугодатель из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" (ШЭП) и из сервиса цифровых документов получает сведения:

о государственной регистрации (перерегистрации) услугополучателя в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

удостоверяющие право собственности или договора аренды, или договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом (ссуды), или доверительного управления имуществом, или договора государственно-частного партнерства (в случае наличия сведений в ШЭП);

о наличии среднего образования (техническое или профессиональное образование).

Полнота представленных документов проверяется услугодателем в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов.

Если документы предоставлены в полном объеме, услугодатель проводит разрешительный контроль в течение четырех рабочих дней на производственной базе впервые заявляемой на осуществление деятельности.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель уведомляет заявитееля о предварительном решении об отказе в оказании госуслуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель выдает разрешение на деятельность оператора технического осмотра, либо формирует мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Предусмотрено, что разрешительный контроль осуществляется в порядке профилактического контроля с выходом на объект контроля, впервые заявляемого на осуществление деятельности.

О времени и дате посещения объекта контроля заявитель извещается путем направления текстового сообщения по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу, указанным в заявлении, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова, не менее чем за сутки до начала посещения.

Во время разрешительного контроля (посещения производственной базы) услугодателем проверяется соответствие услугополчателя квалификационным требованиям, в том числе по представленным документам и сведениям.

Указывается, что разрешительный контроль проводится с применением аудио-, фото-или видеофикасации, записи сохраняются во внутренней информационной системе услугодателя "портал лицензирования".

В заключении разрешительного контроля указывается наименование услугодателя, данные специалиста, проводившего разрешительный контроль (фамилия, имя, отчество), место работы, должность), данные объекта контроля (адрес места нахождения, уполномоченное лицо), с составлением заключения о соответствии или несоответствии заявителя квалификационным и разрешительным требованиям.

В целом, с момента сдачи пакета документов выдача разрешения на деятельность оператора технического осмотра либо мотивированного ответа об отказе в оказании государственной услуги занимает восемь рабочих дней.

Услугодатель обеспечивает внесение данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.

Указывается, что услугодатель, выдавший разрешение, ведет электронный журнал учета по выданным разрешениям на деятельность оператора технического осмотра формате Excel по форме.

Порядок осуществления деятельности операторов технического осмотра

Технический осмотр проводится оператором технического осмотра с использованием стационарных или мобильных линий технического осмотра.

Проведение технического осмотра транспортных средств осуществляется операторами технического осмотра со дня получения разрешения второй категории в соответствии с Правилами организации и проведения технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, за исключением механических транспортных средств и прицепов к ним Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Приказ вводится в действие с 23 июля 2025 года.

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