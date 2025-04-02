Гидрометаллургический комбинат начнет работать в СЭЗ "Павлодар"

Подготовлен проект постановления правительства, которым вносится дополнение в части деятельности специальных экономических зон (СЭЗ), сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается создание субзоны СЭЗ "Павлодар" общей площадью 180 га.

На данном участке планируется запустить "Ертис гидрометаллургический комбинат", который является стратегически важным проектом в масштабе страны.

Как поясняется, реализация данного проекта позволит полностью безопасно перерабатывать "упорные" и "дважды упорные" золото-серебросодержащие концентраты не только Казахстана, но и соседних стран. Это дополнительно 15 тонн золота в сплаве Доре, что способствует дозагрузке отечественных аффинажных заводов и увеличению золотовалютного резерва страны

Общий объем планируемых инвестиций в рамках проекта по строительству гидрометаллургического комбината составляет 343,4 млрд тенге с созданием 1000 рабочих мест на этапе реализации, 500 постоянных рабочих мест после ввода в эксплуатацию и выпуском 15 тонн золота в сплаве Доре.

Как отмечается, финансирование из республиканского бюджета не требуется, при необходимости оно будет обеспечено со стороны инвесторов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 апреля.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане появилась новая специальная экономическая зона "Актобе".