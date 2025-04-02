#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
503.15
543.3
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
503.15
543.3
5.93
Право

Гидрометаллургический комбинат начнет работать в СЭЗ "Павлодар"

создание завода гидрометаллургии в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 14:07 Фото: primerminister.kz
Подготовлен проект постановления правительства, которым вносится дополнение в части деятельности специальных экономических зон (СЭЗ), сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается создание субзоны СЭЗ "Павлодар" общей площадью 180 га.

На данном участке планируется запустить "Ертис гидрометаллургический комбинат", который является стратегически важным проектом в масштабе страны.

Как поясняется, реализация данного проекта позволит полностью безопасно перерабатывать "упорные" и "дважды упорные" золото-серебросодержащие концентраты не только Казахстана, но и соседних стран. Это дополнительно 15 тонн золота в сплаве Доре, что способствует дозагрузке отечественных аффинажных заводов и увеличению золотовалютного резерва страны

Общий объем планируемых инвестиций в рамках проекта по строительству гидрометаллургического комбината составляет 343,4 млрд тенге с созданием 1000 рабочих мест на этапе реализации, 500 постоянных рабочих мест после ввода в эксплуатацию и выпуском 15 тонн золота в сплаве Доре.

Как отмечается, финансирование из республиканского бюджета не требуется, при необходимости оно будет обеспечено со стороны инвесторов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 апреля.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане появилась новая специальная экономическая зона "Актобе".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Как и когда меняются правила техосмотра и не повлияет ли это на стоимость процедуры
Право
14:07, Сегодня
Как и когда меняются правила техосмотра и не повлияет ли это на стоимость процедуры
Законопроект об инвестиционных фондах разработали в Казахстане
Право
11:46, Сегодня
Законопроект об инвестиционных фондах разработали в Казахстане
В Казахстане объединили два национальных научных онкоцентра
Право
11:23, Сегодня
В Казахстане объединили два национальных научных онкоцентра
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: