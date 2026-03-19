Территория СЭЗ "Морпорт Актау" стала еще больше

Принято постановление правительства РК от 13 марта 2026 года, которым вносятся поправки в вопросы специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что специальная экономическая зона "Морпорт Актау" расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ городов Актау и Жанаозена, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области согласно прилагаемому плану.

СЭЗ является портовой специальной экономической зоной. Ее территория составляет 10384,1178 гектара, включая Международный аэропорт Актау.

Ранее мы писали, что территория СЭЗ "Морпорт Актау" расширена до 9814,503 гектара.

Также обновлен план территории СЭЗ "Морпорт Актау"

Фото: скриншот документа

Территория СЭЗ включает:

портовую зону – 1038,9691 га;

индустриальную зону – 7615,1487 га;

логистическую зону – 1730 га.

Для СЭЗ установлены новые целевые индикаторы к 2052 году:

Общий объем инвестиций – 1720 млрд тенге (было 1320 млрд тенге).

Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ – 1703 млрд тенге (было 1600 млрд).

Количество участников (компаний) – 188 единиц (было 180).

Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, – 9900 человек (было 7900 человек).

Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 83% (без изменений).

Постановление вводится в действие со дня его подписания.