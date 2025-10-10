#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.54
629.16
6.64
Право

На каких ценных животных можно охотиться в РК: обновлен перечень

на каких животных можно охотиться, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 16:34 Фото: pixabay
Приказом министра экологии и природных ресурсов внесены изменения в перечень ценных видов животных, являющихся объектами охоты, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции и в него включены 35 видов млекопитающих и 59 птиц, в том числе:

  • Лисица
  • Бурый медведь (кроме тяньшаньского)
  • Соболь
  • Россомаха
  • Американская норка
  • Рысь (кроме туркестанской)
  • Кабан
  • Марал
  • Лось, сайгак
  • Сибирский горный козел
  • Зайцы
  • Волк и т.д.

Птицы

  • Краснозобая и Чернозобая гагара
  • Гуси
  • Кряква
  • Серая утка
  • Тетерев, рябчик
  • Куропатка, глухарь
  • Перепел
  • Фазан
  • Горлицы
  • Дупель
  • Большой и средний кроншнеп и т.д.

Ранее в список также входили 67 видов водных животных, среди которых ценные виды рыб:

  • Белуга, севрюга
  • Русский осетр
  • Стерлядь, пелядь
  • Щука
  • Белый амур
  • Сазан
  • Толстолобик
  • Судак обыкновенный
  • Камбала
  • Радужная форель

Теперь они исключены из перечня.

Приказ вводится в действие с 20 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:18, Сегодня
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Охоту на волков разрешили в Казахстане
09:23, 03 апреля 2025
Охоту на волков разрешили в Казахстане
В Казахстане утвердили лимиты на охоту на животных и птиц
16:20, 16 марта 2023
В Казахстане утвердили лимиты на охоту на животных и птиц
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: