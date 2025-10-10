На каких ценных животных можно охотиться в РК: обновлен перечень

Приказом министра экологии и природных ресурсов внесены изменения в перечень ценных видов животных, являющихся объектами охоты, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции и в него включены 35 видов млекопитающих и 59 птиц, в том числе:

Лисица

Бурый медведь (кроме тяньшаньского)

Соболь

Россомаха

Американская норка

Рысь (кроме туркестанской)

Кабан

Марал

Лось, сайгак

Сибирский горный козел

Зайцы

Волк и т.д.

Птицы

Краснозобая и Чернозобая гагара

Гуси

Кряква

Серая утка

Тетерев, рябчик

Куропатка, глухарь

Перепел

Фазан

Горлицы

Дупель

Большой и средний кроншнеп и т.д.

Ранее в список также входили 67 видов водных животных, среди которых ценные виды рыб:

Белуга, севрюга

Русский осетр

Стерлядь, пелядь

Щука

Белый амур

Сазан

Толстолобик

Судак обыкновенный

Камбала

Радужная форель

Теперь они исключены из перечня.

Приказ вводится в действие с 20 октября 2025 года.