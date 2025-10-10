На каких ценных животных можно охотиться в РК: обновлен перечень
Приказом министра экологии и природных ресурсов внесены изменения в перечень ценных видов животных, являющихся объектами охоты, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень изложен в новой редакции и в него включены 35 видов млекопитающих и 59 птиц, в том числе:
- Лисица
- Бурый медведь (кроме тяньшаньского)
- Соболь
- Россомаха
- Американская норка
- Рысь (кроме туркестанской)
- Кабан
- Марал
- Лось, сайгак
- Сибирский горный козел
- Зайцы
- Волк и т.д.
Птицы
- Краснозобая и Чернозобая гагара
- Гуси
- Кряква
- Серая утка
- Тетерев, рябчик
- Куропатка, глухарь
- Перепел
- Фазан
- Горлицы
- Дупель
- Большой и средний кроншнеп и т.д.
Ранее в список также входили 67 видов водных животных, среди которых ценные виды рыб:
- Белуга, севрюга
- Русский осетр
- Стерлядь, пелядь
- Щука
- Белый амур
- Сазан
- Толстолобик
- Судак обыкновенный
- Камбала
- Радужная форель
Теперь они исключены из перечня.
Приказ вводится в действие с 20 октября 2025 года.
