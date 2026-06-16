#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Обновлены правила выдачи прокатного удостоверения на фильм

Фильм, фильмы, кинотеатр, кинотеатры, прокат фильма, прокат фильмов, мониторинг фильмов, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 11:40 Фото: pexels
Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 8 июня 2026 года внесены изменения в Правила выдачи прокатного удостоверения на фильм, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Государственная услуга оказывается Комитетом культуры Министерства культуры и информации РК физическим и юридическим лицам.

Прокатное удостоверение на фильм – документ установленного образца, удостоверяющий право физического или юридического лица на распространение фильма на территории Республики Казахстан, в котором указываются технические сведения о фильме, информация о создателях, возрастной категории и жанре фильма.

Для получения госуслуги заявитель подает услугодателю заявление с приложением документов через веб-порталы "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz (Портал).

Канцелярия услугодателя в день поступления заявления осуществляет прием, регистрацию и передает его на исполнение ответственному структурному подразделению.

Сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При представлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения в течение двух рабочих дней с момента регистрации заявления готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя уполномоченного органа в сфере кинематографии (уполномоченный орган), и направляет заявителю в личный кабинет Портала.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги направляет услугополучателю уведомление о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также о времени и месте проведения заслушивания для возможности выражения услугополучателем своей позицию по предварительному решению.

Услугополучатель предоставляет или высказывает возражение на предварительное решение об отказе в оказании государственной услуги в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления.

По результатам рассмотрения возражения услугодатель выдает прокатное удостоверение на фильм либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов сотрудник структурного подразделения услугодателя в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает представленные документы.

Для проведения предпрокатной экспертизы версия фильма, предназначенная для кинопроката, направляется услугодателем Экспертной комиссии из числа представителей государственных органов, экспертов и специалистов, создаваемой при организации, определяемой уполномоченным органом, в течение двух рабочих дней со дня получения версии фильма, предназначенной для кинопроката.

Экспертная комиссия проводит предпрокатную экспертизу фильма и направляет услугодателю протокол в течение 10 рабочих дней со дня получения версии фильма, предназначенной для кинопроката.

Услугодатель принимает решение по выдаче прокатного удостоверения на фильм в течение трех рабочих дня со дня получения протокола Экспертной комиссии.

Услугодатель формирует проект результата оказания государственной услуги на портале – elicense.kz в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.

Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

В случае установления фактов недостоверности или искаженности информации о фильме, выявленных в ходе мониторинга, ранее послужившей основанием для выдачи прокатного удостоверения, в том числе на основании аннотации фильма, уполномоченный орган приостанавливает действие прокатного удостоверения.

Действие прокатного удостоверения приостанавливается на срок, необходимый для устранения причин, повлекших приостановление действия прокатного удостоверения, но не более чем на 60 календарных дней со дня получения уведомления от услугодателя о приостановлении действия прокатного удостоверения.

Решение о приостановлении действия прокатного удостоверения оформляется приказом лица, выдавшего его, либо лица, его замещающего, и в течение трех рабочих дней с момента выявления обстоятельств уполномоченным органом и вступает в силу с момента принятия.

Приказ вводится в действие с 26 июня 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
12:09, Сегодня
Возмещение имущественного вреда, причиненного во время акта терроризма: внесены изменения
люди в зале смотрят фильм
15:08, 06 марта 2026
Изменились правила выдачи прокатного удостоверения на фильм
Выдачу прокатного удостоверения на кинофильмы усложнят в Казахстане
10:50, 12 июня 2024
Выдачу прокатного удостоверения на кинофильмы усложнят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Определились соперники казахстанских клубов в еврокубках
12:27, Сегодня
Определились потенциальные соперники "Кайрата", "Астана" и "Елимая" в еврокубках
Пэдди Пимблетт
12:14, Сегодня
Пимблетт поиздевался над Топурией за его слова после поражения от Гейджи в Белом доме
Александр Шевченко
11:52, Сегодня
Казахстанский теннисист Шевченко снялся с турнира в Польше
Лео Натель оценил победу &quot;Ордабасы&quot; над &quot;Елимаем&quot; и свой первый гол в КПЛ
11:50, Сегодня
Лео Натель оценил победу "Ордабасы" над "Елимаем" и свой первый гол в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: