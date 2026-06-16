Обновлены правила выдачи прокатного удостоверения на фильм

Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 8 июня 2026 года внесены изменения в Правила выдачи прокатного удостоверения на фильм, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Государственная услуга оказывается Комитетом культуры Министерства культуры и информации РК физическим и юридическим лицам.

Прокатное удостоверение на фильм – документ установленного образца, удостоверяющий право физического или юридического лица на распространение фильма на территории Республики Казахстан, в котором указываются технические сведения о фильме, информация о создателях, возрастной категории и жанре фильма.

Для получения госуслуги заявитель подает услугодателю заявление с приложением документов через веб-порталы "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz (Портал).

Канцелярия услугодателя в день поступления заявления осуществляет прием, регистрацию и передает его на исполнение ответственному структурному подразделению.

Сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При представлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения в течение двух рабочих дней с момента регистрации заявления готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя уполномоченного органа в сфере кинематографии (уполномоченный орган), и направляет заявителю в личный кабинет Портала.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги направляет услугополучателю уведомление о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также о времени и месте проведения заслушивания для возможности выражения услугополучателем своей позицию по предварительному решению.

Услугополучатель предоставляет или высказывает возражение на предварительное решение об отказе в оказании государственной услуги в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления.

По результатам рассмотрения возражения услугодатель выдает прокатное удостоверение на фильм либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов сотрудник структурного подразделения услугодателя в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает представленные документы.

Для проведения предпрокатной экспертизы версия фильма, предназначенная для кинопроката, направляется услугодателем Экспертной комиссии из числа представителей государственных органов, экспертов и специалистов, создаваемой при организации, определяемой уполномоченным органом, в течение двух рабочих дней со дня получения версии фильма, предназначенной для кинопроката.

Экспертная комиссия проводит предпрокатную экспертизу фильма и направляет услугодателю протокол в течение 10 рабочих дней со дня получения версии фильма, предназначенной для кинопроката.

Услугодатель принимает решение по выдаче прокатного удостоверения на фильм в течение трех рабочих дня со дня получения протокола Экспертной комиссии.

Услугодатель формирует проект результата оказания государственной услуги на портале – elicense.kz в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.

Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

В случае установления фактов недостоверности или искаженности информации о фильме, выявленных в ходе мониторинга, ранее послужившей основанием для выдачи прокатного удостоверения, в том числе на основании аннотации фильма, уполномоченный орган приостанавливает действие прокатного удостоверения.

Действие прокатного удостоверения приостанавливается на срок, необходимый для устранения причин, повлекших приостановление действия прокатного удостоверения, но не более чем на 60 календарных дней со дня получения уведомления от услугодателя о приостановлении действия прокатного удостоверения.

Решение о приостановлении действия прокатного удостоверения оформляется приказом лица, выдавшего его, либо лица, его замещающего, и в течение трех рабочих дней с момента выявления обстоятельств уполномоченным органом и вступает в силу с момента принятия.

Приказ вводится в действие с 26 июня 2026 года.