Правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей обновлены

Приказом и. о. министра промышленности и строительства от 14 сентября 2026 года внесены изменения в Правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Реестр является объектом информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", содержащим сведения о казахстанских товаропроизводителях и производимых ими товарах.

Пользование реестром заявителем и казахстанским товаропроизводителем осуществляется на безвозмездной основе.

В новой редакции установлен более детальный порядок включения производителей в реестр. Теперь процедура предусматривает подачу заявки, цифровую верификацию с применением модели машинного обучения, оценку производства отраслевой комиссией и принятие решения о включении в реестр.

Так, формирование реестра осуществляется уполномоченным органом и состоит из следующих этапов:

подача заявки через личный кабинет пользователя на веб-портале объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства";

цифровая верификация;

оценка производства отраслевой комиссией;

принятие решения уполномоченным органом о включении либо невключении в реестр.

Подтверждением наличия казахстанского товаропроизводителя в реестре является выписка по форме.

Отраслевые государственные органы и местные исполнительные органы предоставляют в уполномоченный орган сведения о товарах, полностью произведенных на территории РК, и их производителях.

Включение казахстанских производителей программного обеспечения в реестр осуществляется уполномоченным органом на основании уведомления уполномоченного органа в сфере информатизации с представлением сведений.

При предоставлении отраслевыми государственными органами и местными исполнительными органами, а также уполномоченным органом в сфере информатизации неполной или недостоверной информации уполномоченный орган возвращает на доработку такую информацию с указанием замечаний.

Подача заявки осуществляется заявителем в личном кабинете на веб-портале посредством электронно-цифровой подписи с предоставлением:

согласия на сбор и обработку информации в соответствии с законодательством РК о персональных данных и их защите;

согласия на предоставление доступа к производственному объекту для оценки производства и осуществления мониторинга;

согласия на принятие обязательств по установлению системы видеонаблюдения на производственном объекте, предоставление удаленного доступа уполномоченному органу к просмотру видеоинформации для осуществления мониторинга;

сведений, подтверждающих выполнение заявленных условий производства, производственных и технологических операций.

Заявитель в течение 30 календарных дней со дня включения в реестр, но не позднее срока осуществления мониторинга исполняет обязательства, предусмотренные подпунктом 3 пункта 10 настоящих Правил.

В случае ввода в эксплуатацию производственного объекта в течение последних трех лет на момент подачи заявки необходимо обозначить "новое производство" с приложением акта ввода в эксплуатацию производственных мощностей.

Кроме того, установлен механизм подачи жалоб другими казахстанскими товаропроизводителями и проведения по ним выездных инспекций.

Исключена обязанность товаропроизводителя ежеквартально актуализировать сведения на веб-портале.

Отдельный порядок установлен для казахстанских производителей программного обеспечения.

Приказ вводится в действие со 2 октября 2026 года.