В РК утвержден минимальный возраст для занятий спортом
Фото: akorda.kz
Приказом министра туризма и спорта от 16 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в возраст спортсменов по видам спорта в физкультурно-спортивных организациях, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса.
Минимальный возраст для участия в спортивных соревнованиях установлен по 146 видам спорта.
Олимпийские виды спорта
В частности:
Академическая гребля
- мужчины – 10 лет, женщины – 10 лет;
Баскетбол
- мужчины – 8 лет, женщины – 8 лет;
Бокс
- мужчины – 13 лет, женщины – 13 лет;
Велосипедный спорт
- мужчины – 13 лет, женщины – 13 лет;
Легкая атлетика
- 9 лет;
Плавание
- 7 лет;
Пулевая стрельба
- 12 лет;
Скейтбординг
- 9 лет;
Спортивная гимнастика
- 5 лет;
Сноуборд
- 7 лет;
Горнолыжный спорт
- 7 лет;
Хоккей с шайбой
- 8 лет;
Неолимпийские виды спорта
Альпинизм
- 14 лет;
Армреслинг
- 10 лет;
Аэробная гимнастика
- 5 лет;
Бодибилдинг
- 12 лет;
Кикбоксинг
- 10 лет;
Рукопашный бой
- 12 лет;
Танцевальный спорт
- 7 лет;
Шахматы
- 5 лет;
Картинг
- 6 лет;
Кокпар
- мужчины – 15 лет;
Казахша турес
- 10 лет;
Охота с ловчими птицами
- 11 лет;
Единоборство
- 19 лет.
Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.
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