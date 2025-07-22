В РК утвержден минимальный возраст для занятий спортом

Фото: akorda.kz

Приказом министра туризма и спорта от 16 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в возраст спортсменов по видам спорта в физкультурно-спортивных организациях, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Минимальный возраст для участия в спортивных соревнованиях установлен по 146 видам спорта. Олимпийские виды спорта В частности: Академическая гребля мужчины – 10 лет, женщины – 10 лет; Баскетбол мужчины – 8 лет, женщины – 8 лет; Бокс мужчины – 13 лет, женщины – 13 лет; Велосипедный спорт мужчины – 13 лет, женщины – 13 лет; Легкая атлетика 9 лет; Плавание 7 лет; Пулевая стрельба 12 лет; Скейтбординг 9 лет; Спортивная гимнастика 5 лет; Сноуборд 7 лет; Горнолыжный спорт 7 лет; Хоккей с шайбой 8 лет; Неолимпийские виды спорта Альпинизм 14 лет; Армреслинг 10 лет; Аэробная гимнастика 5 лет; Бодибилдинг 12 лет; Кикбоксинг 10 лет; Рукопашный бой 12 лет; Танцевальный спорт 7 лет; Шахматы 5 лет; Картинг 6 лет; Кокпар мужчины – 15 лет; Казахша турес 10 лет; Охота с ловчими птицами 11 лет; Единоборство 19 лет. Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.

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