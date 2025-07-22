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Право

В РК утвержден минимальный возраст для занятий спортом

Спорт, спортивный комплекс, стадион, спорткомплекс , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 09:55 Фото: akorda.kz
Приказом министра туризма и спорта от 16 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в возраст спортсменов по видам спорта в физкультурно-спортивных организациях, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Минимальный возраст для участия в спортивных соревнованиях установлен по 146 видам спорта.

Олимпийские виды спорта

В частности:

Академическая гребля

  • мужчины – 10 лет, женщины – 10 лет;

Баскетбол

  • мужчины – 8 лет, женщины – 8 лет;

Бокс

  • мужчины – 13 лет, женщины – 13 лет;

Велосипедный спорт

  • мужчины – 13 лет, женщины – 13 лет;

Легкая атлетика

  • 9 лет;

Плавание

  • 7 лет;

Пулевая стрельба

  • 12 лет;

Скейтбординг 

  • 9 лет;

Спортивная гимнастика 

  • 5 лет;

Сноуборд

  • 7 лет;

Горнолыжный спорт

  • 7 лет;

Хоккей с шайбой

  • 8 лет; 

Неолимпийские виды спорта

Альпинизм

  • 14 лет;

Армреслинг

  • 10 лет;

Аэробная гимнастика 

  • 5 лет;

Бодибилдинг

  • 12 лет;

Кикбоксинг

  • 10 лет;

Рукопашный бой

  • 12 лет;

Танцевальный спорт

  • 7 лет;

Шахматы

  • 5 лет;

Картинг

  • 6 лет;

Кокпар

  • мужчины – 15 лет;

Казахша турес

  • 10 лет;

Охота с ловчими птицами

  • 11 лет;

 Единоборство 

  • 19 лет.  

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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