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Спорт

Футбольный клуб "Атырау" вновь стал собственностью государства

футбольный клуб Атырау вновь стал собственностью государства, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 21:11 Фото: pixabay
На основании представления прокуратуры Атырауской области футбольный клуб "Атырау" вновь стал собственностью государства, сообщает корреспондент Zakon.kz cо ссылкой на Управление физической культуры, спорта и туризма Атырауской области.

Как отметили в управлении, решение направлено на повышение эффективности управления, прозрачности финансов и развитие спортивной инфраструктуры региона.

С февраля 2018 года клуб находился в доверительном управлении общественного фонда "Профессиональный спортивный клуб "Атырау". Однако за прошедшие годы в его деятельности возник ряд системных проблем: частая смена руководства, нестабильные спортивные результаты, непрозрачность бюджета и отсутствие достоверной отчетности.

Одним из ключевых факторов возврата в госсобственность стало резкое увеличение числа легионеров на фоне недостаточного внимания к развитию собственных кадров и молодежного футбола.

Теперь, под государственным управлением, планируется проведение поэтапной реформы клуба. В ведомстве отметили, что основными направлениями станут: обеспечение стабильности управления, повышение прозрачности, поддержка детско-юношеского футбола и формирование долгосрочной стратегии развития.

Ранее сообщалось, что футболисты клуба "Атырау" пожаловались на задержку зарплаты.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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