В Казахстане принята концепция по продвижению в обществе идеологии закона и порядка

Правительство Казахстана приняло постановление от 1 апреля 2025 года, которым утвердило Концепцию по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025 - 2030 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, на основе проблемных вопросов, выявленных при анализе текущей ситуации в правовой культуре и международного опыта, в документе определено видение по продвижению в обществе идеологии закона и порядка, которое будет отражено в следующих ключевых достижениях.

Так, предполагается, что казахстанцы достигнут высокого уровня правовой культуры и осознания важности соблюдения законов. Они будут понимать взаимосвязь между правами и обязанностями человека, осознавать значение правовых норм для обеспечения стабильности и справедливости в обществе. Общество перейдет от поверхностного отношения к правам и законам к ответственному и сознательному подходу, активно практикуя уважение к правам других людей и правовой порядочности.

Уровень правовой осведомленности населения станет высоким, что будет способствовать формированию устойчивых привычек и поведения, направленных на соблюдение законов и правовых норм. В первую очередь это означает личную и общую дисциплину всех и каждого.

"Наша идеология проста и понятна: закон и справедливость должны быть на первом месте в жизни каждого гражданина, и только через их соблюдение можно построить сильное и процветающее общество", – подчеркивается в концепции.

Внедрение практики правового просвещения для студентов будет включать активное вовлечение в различные формы обучения, направленные на развитие умений эффективно применять знания права в реальных ситуациях. Так, студенты будут участвовать в юридических клиниках, где смогут консультировать граждан по актуальным правовым вопросам, разрабатывать проекты по распространению правовых знаний среди населения, а также организовывать мероприятия и тренинги по правовой грамотности.

Это позволит не только углубить их теоретические знания, но и научиться практическому применению права для решения реальных проблем, считают разработчики документа.

Кроме того, внесение изменений в учебную программу общеобязательного предмета "Основы права" будет направлено на акцентирование практического применения знаний обучающимися, развитие практических навыков и использование норм права для решения жизненных ситуаций.

В документе указывается, что реализация подходов, направленных на повышение эффективности сервисной модели деятельности государственных и правоохранительных органов с акцентом на профилактику правонарушений и службу населению, даст несколько значимых преимуществ.

1. Повышение доверия к государственным и правоохранительным органам.

Когда граждане видят, что органы власти ориентируются на их потребности, предоставляют прозрачные и доступные услуги, их доверие к этим структурам значительно возрастает. Открытость и взаимодействие с населением помогают уменьшить уровень недовольства и снизить социальную напряженность.

2. Снижение уровня правонарушений.

Профилактика правонарушений, работа с молодежью и социально уязвимыми группами могут существенно снизить число преступлений. Правильная профилактическая работа снижает вероятность совершения правонарушений до того, как они произойдут.

3. Улучшение качества обслуживания граждан.

Переход к сервисной модели ориентирует органы власти на более качественное, эффективное и дружелюбное взаимодействие с населением. Простота в получении государственных услуг, прозрачность действий и быстрый отклик на запросы граждан создают положительный имидж государственных структур и повышают удовлетворенность населения.

4. Оптимизация работы государственных органов и правоохранительных структур.

Цифровизация и автоматизация процессов, использование новых технологий в работе правоохранительных органов (например, для мониторинга преступности или анализа данных) делают их более эффективными. Это позволяет не только ускорить выполнение административных процессов, но и повысить результативность работы.

5. Создание безопасной среды для жизни

Активное сотрудничество с населением, а также внедрение инновационных подходов к безопасности, таких как системы видеонаблюдения или мобильные приложения для общения с гражданами, помогают создать более безопасную среду в городах и населенных пунктах. Люди чувствуют себя защищенными, когда видят, что органы власти работают эффективно и заботятся о безопасности.

Основные принципы и подходы развития идеологии

Развитие правовой культуры должно быть построено на основе следующих принципов.

Принцип верховенства закона и всеобщности закона.

Закон един для всех без исключений, и его требование обязательно к исполнению каждым гражданином и организацией. В практической плоскости это означает равенство перед законом как фундамент правопорядка. При этом государственные органы обеспечивают справедливое применение законов ко всем, независимо от должностного положения или заслуг.

Данный принцип должен быть видимым для общества – любое нарушение (будь то мелкое хулиганство или коррупционное преступление) получает адекватную реакцию государства. Такой подход формирует у населения убеждение, что в стране действительно торжествует справедливость, а значит, следовать закону правильно и выгодно.

Принцип прозрачности и подотчетности.

Открытость деятельности правоохранительных органов, доступ общества к информации о принимаемых решениях – важные условия доверия. Население должно видеть, что правосудие осуществляется гласно, без "двойных стандартов".

Следует дальше придерживаться практики публичных отчетов полиции перед обществом (через общественные советы, публикацию ключевых показателей, освещение в СМИ резонансных дел). Прозрачность процессов уменьшает почву для слухов и правового нигилизма, повышает чувство сопричастности граждан к отправлению правосудия.

Принцип уважения прав человека и справедливости.

Продвижение идеологии закона не должно сводиться к призывам слепо подчиняться любым нормативным актам. Важно, чтобы сами законы и их реализация отвечали принципам справедливости и защиты прав граждан.

В рамках Концепции планируется совершенствовать правовое просвещение с акцентом на права человека, на взаимную ответственность государства и граждан. Тем самым будет укрепляться легитимность требований закона в глазах общества. Граждане охотнее будут соблюдать те нормы, которые считают справедливыми и соответствующими общественным интересам.

Принцип всеобщего участия и координации.

Повышение правовой культуры – комплексная задача, требующая объединения усилий государства, бизнеса, неправительственных организаций, образовательных учреждений, средств массовой информации и самих граждан. Здесь требуется действенная координация всех задействованных структур.

Действующие межведомственные рабочие группы, общественные советы по правовому просвещению при акиматах позволят синхронизировать работу.

Принцип учета национально-культурных особенностей.

Указывается, что при продвижении идеологии закона важно учитывать менталитет и ценности казахстанского общества.

Опора на позитивные элементы традиционной культуры – уважение к старшим, стремление к справедливости, наследие народных биев как хранителей закона – помогут придать правовому воспитанию близкую и понятную форму.

Мероприятия следует организовывать и проводить на нескольких языках с использованием понятных образов и ссылок на отечественную историю, чтобы показать преемственность идеи законности.

Принцип адресности и дифференцированного подхода.

Разные целевые группы населения (бизнес, молодежь, государственные служащие и т.д.) требуют разных акцентов в работе. В связи с этим требуется разработка специальных программ и инструментов под каждую категорию – от школьников до предпринимателей, от молодежи до пенсионеров.

Такой таргетированный подход обеспечит релевантность контента и эффективность воздействия. При этом особое внимание следует уделить молодежи, как носителю будущей правовой культуры, и государственным служащим, как проводникам политики законности.

Также планируется, что в государственных структурах будут дальше реализовываться меры по укреплению служебной дисциплины, профилактике правонарушений и повышению профессионализма.

В каждом ведомстве будет реализовываться внутренний план действий по повышению правовой культуры работников (регулярные обучение и тестирование знаний законодательства для персонала, тренинги по этике и антикоррупционному поведению, жесткое реагирование на случаи нарушения закона самими сотрудниками).

Принцип "нулевой толерантности" к коррупции и злоупотреблениям в государственном аппарате будет реализован через усиление служебного контроля и неминуемое наказание за проступки.

Предусматривается, что руководители всех уровней несут персональную ответственность за правопорядок в подведомственных коллективах. При продвижении по службе в государственных органах приоритет отдается добропорядочным и компетентным кадрам (принципы меритократии).

Таким образом, аппарат государственного управления станет носителем культуры законности.

Помимо внутренних мер важно выстраивать и новую философию работы органов правопорядка – сервисную, ориентированную на потребности граждан.

Полиция, прокуратура будут переходить от репрессивно-карательной риторики к партнерской: через обучающие программы сотрудников научат взаимодействовать с населением уважительно, объясняя гражданам их права и обязанности, выслушивая запросы.

Например, вводятся стандарты в полиции "вежливость и законность", по которым оценивается каждый полицейский при общении с людьми.

Существенное внимание будет уделяться повышению квалификации судей, следователей, дознавателей – им необходимо тонко разбираться в нормах права и действовать строго в рамках процедуры, чтобы исключить судебные ошибки и произвол.

Отдельный акцент – обеспечение гласности: продолжатся практика онлайн-трансляций отдельных судебных процессов, публикации судебных актов, работы фронт-офисов полиции и прокуратуры для приема граждан.

Как считают разработчики концепции, все это призвано укрепить авторитет государственных институтов как справедливых и законопослушных.

"В конечном итоге государственные служащие, сотрудники правоохранительных и специальных государственных органов, должны отвечать высоким требованиям безупречного поведения и профессионализма, становясь в глазах населения носителями идеологии закона и порядка. Перечисленные методы адресно воздействуют на разные сегменты общества, создавая везде – от школы до рабочего кабинета чиновника – единое пространство ценностей законности", - говорится в документе.

Таким образом, резюмируется в концепции, сложится самовоспроизводящаяся культура уважения к закону, когда новые члены общества автоматически перенимают закрепившиеся нормы поведения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.