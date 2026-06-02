Предоставление госуслуг лицам с инвалидностью: внесены изменения

Приказом Минтруда от 26 мая 2026 года внесены изменения в Правила возмещения стоимости товаров и услуг, услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси из средств госбюджета при реализации их лицам с инвалидностью через портал социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что поставщики выписывают счета-фактуры в электронной форме в цифровой системе электронных счетов-фактур, счет-фактуру на бумажном носителе, в котором указывается стоимость товаров или)услуг с разделением на гарантированную сумму и сумму доплаты в строке "дополнительные сведения".

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня поступления в автоматизированную цифровую систему "Е-собес" документов на возмещение стоимости товаров и услуг (за исключением услуг индивидуального помощника) рассматривает и принимает их или возвращает поставщику на доработку с указанием причины.

В Правилах предоставления санаторно-курортного лечения лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью уточняется, что лица с инвалидностью или их законные представители, либо лица, действующие от лица с инвалидностью на основании доверенности на право оформления документов для предоставления санаторно-курортного лечения, предоставляют по месту жительства лица с инвалидностью заявление с приложением документов:

через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан";

через местные исполнительные органы (МИО) городов Астана, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения;

посредством веб-портала "цифрового правительства"

через абонентский номер.

Представление заявления не требуется при оформлении через проактивную услугу.

Специалист горуправления, отдела занятости регистрирует заявления в электронном журнале очереди автоматизированной цифровой системы "Е-Собес" (АЦС "Е-Собес") в порядке их поступления.

Ответственные сотрудники Госкорпорации, горуправления, отдела занятости при приеме заявления формируют запросы по индивидуальному идентификационному номеру лица с инвалидностью в цифровые системы государственных органов и (или) организаций посредством шлюза "цифрового правительства" для получения следующих сведений:

о документе, удостоверяющим личность;

об установлении инвалидности;

о разработанных мероприятиях в ИПАР.

При подаче заявления на получение лицами с инвалидностью от трудового увечья или профессионального заболевания санаторно-курортного лечения, дополнительно запрашиваются сведения:

о несчастном случае на производстве, приведшем к инвалидности;

о прекращении деятельности работодателя – индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица, по вине которого получено трудовое увечье или профессиональное заболевание.

При отсутствии сведений в информационных системах к заявлению прилагаются копии документов на бумажном носителе, содержащих вышеуказанные сведения.

После идентификации с представленными подлинниками копии документов свидетельствуются ответственным сотрудником, принявшим заявление путем проставления отметки в расписке о приеме соответствующих документов или талоне, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.

Указывается, что после формирования в автоматизированной цифровой системе "Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность" ИПАР, содержащей мероприятия по предоставлению санаторно-курортного лечения данные ИПАР автоматически передаются в АЦС "Е-Собес" и на абонентский номер лица с инвалидностью или его законного представителя инициируется отправка смс-уведомления с запросом на оказание государственной услуги.

Предусмотрено, что при отказе услугополучателя от оказания проактивной услуги на абонентский номер из АЦС "Е-Собес" направляется смс-оповещение о невозможности оформления документов для предоставления санаторно-курортного лечения с указанием причины и необходимости обращения в Госкорпорацию, горуправление, отдел занятости.

При получении согласия услугополучателя на оказание проактивной услуги специалист горуправления, отдела занятости через АЦС "Е-Собес" информирует услугополучателя о принятом решении по оформлению документов для предоставления санаторно-курортного лечения посредством смс-уведомления на абонентский номер.

При оформлении документов для предоставления санаторно-курортного лечения через проактивную услугу запросы в цифровые системы для получения необходимых сведений, предусмотренных пунктом 8 перечня основных требований к оказанию государственной услуги, осуществляются автоматически из АЦС "Е-Собес".

После регистрации в АЦС "Е-Собес" заявления на предоставление санаторно-курортного лечения по форме согласно приложению 2 к Правилам данные ИПАР лица с инвалидностью в порядке очередности передаются из АЦС "Е-Собес" на портал.

При наличии сведений об абонентском номере заявителя в базе мобильных граждан, на его абонентский номер с АЦС "Е-Собес" направляется смс-уведомление о необходимости авторизации и выбора поставщика на портале.

При отсутствии выбора заявителем поставщика в течение месяца со дня передачи данных ИПАР на портал на абонентский номер заявителя с АЦС "Е-Собес" отправляется смс-уведомление о необходимости выбора поставщика на портале в течение следующего месяца.

По истечении двух месяцев со дня передачи данных ИПАР на портал у заявителя блокируется возможность выбора поставщика на портале и на абонентский номер заявителя направляется смс-уведомление о блокировке возможности выбора поставщика с указанием причины.

Для возобновления выбора поставщика на портале заявитель в личном кабинете на портале нажимает на кнопку "активация выбора поставщика". Сведения об активации выбора поставщика автоматически передаются из портала в АЦС "Е-Собес", после чего заявитель с учетом очередности в АЦС "Е-Собес" выбирает поставщика на портале.

Указывается, что если лицо с инвалидностью не прибыл в санаторно-курортную организацию в дату заезда без уведомления поставщика об отмене заказа койко-места, направление на портал для выбора другого поставщика осуществляется в порядке общей очередности в АЦС "Е-Собес."

При неиспользовании путевки или возврате позднее чем за три дня до начала заезда, указанного в путевке, лицо с инвалидностью обеспечивается санаторно-курортным лечением в порядке общей очередности в АЦС "Е-Собес."

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.