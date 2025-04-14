В Казахстане изменили основания для отказа в выдаче разрешения на оружие

Министр внутренних дел приказом от 8 апреля 2025 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки коснулись Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на приобретение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам".

Обновлены основания для отказа в оказании государственной услуги:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

отсутствие у услугополучателя:

- постоянного места жительства;

- надлежащих условий для хранения оружия;

добровольный отказ от разрешения либо смерть собственника оружия;

наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за совершение преступления;

освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей частью статьи особенной части Уголовного кодекса РК;

совершения повторно в течение года административного правонарушения, предусмотренного статьями 127, 128, 131, 382, 434, 437, 438, 440, 443, 444, 448, 450, 462, 481, 482, 484, 485, 485-1, 486, 487, 489, 490, 492, 493 и 506 КОАП;

совершения уголовного проступка, предусмотренного статьями 108-1 (частью первой), 109-1, 287 (частью первой), 288 (частью четвертой), 289, 296 (частями первой, второй и третьей), 389 (частями первой и второй) Уголовного кодекса РК, административного правонарушения, предусмотренного статьями 73, 440-1, 453, 461, 476, 477, 478 и 488 КОАП;

287 (частью первой), 288 (частью четвертой), 289, 296 (частями первой, второй и третьей), 389 (частями первой и второй) Уголовного кодекса РК, административного правонарушения, предусмотренного статьями 73, 440-1, 453, 461, 476, 477, 478 и 488 КОАП; несдачи экзамена для проверки знаний правил безопасного обращения с оружием в течение двух месяцев со дня получения постановления о направлении владельца или пользователя гражданского и служебного оружия на проверку знаний правил безопасного обращения с оружием;

возникновение обстоятельств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, исключающих возможность получения разрешений;

конструктивной переделки владельцем гражданского или служебного оружия, повлекшей за собой изменение баллистических и других технических характеристик указанного оружия;

несоответствия гражданского и служебного оружия техническому регламенту в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий и криминалистическим требованиям;

если лицо состоит на учете органов внутренних дел и (или) национальной безопасности по линии борьбы с экстремизмом, терроризмом или организованной преступностью;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, установленным приказом МВД РК от 1 июля 2019 года № 602;

отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;

является должником по исполнительному производству о выселении и сносе по внесенному представлению судебного исполнителя;

в случае отсутствия согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 закона "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;

повторной утери зарегистрированного оружия;

прекращения гражданства РК;

вынесения защитного предписания по факту совершения бытового насилия;

если имеются медицинские противопоказания к владению оружием;

лицам, имеющим снятую или погашенную судимость за совершение тяжкого, особо тяжкого преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих веществ, а также за совершение террористических, экстремистских преступлений.

Аналогичными являются основания для отказа в следующих видах госуслуг:

Выдача заключения физическим лицам на ввоз на территорию РК, вывоз с территории РК, а также транзит через территорию РК единичных экземпляров гражданского оружия и патронов к нему;

Выдача заключения юридическим лицам на ввоз на территорию РК, вывоз с территории РК и транзит через территорию РК гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

Выдача разрешения на приобретение гражданского и служебного оружия и патронов к нему юридическим лицам;

Выдача разрешения на хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам;

Выдача разрешения на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему работникам юридических лиц;

Выдача разрешения на хранение служебного оружия и патронов к нему юридическим лицам;

Выдача разрешения на перевозку гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам;

Выдача разрешения на перевозку гражданского и служебного оружия и патронов к нему юридическим лицам.

Помимо этого, изменены основания для отказа в оказании государственной услуги по выдаче лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, коллекционированию, экспонированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

если занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории физических или юридических лиц;

не внесение лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

несоответствие услугополучателя квалификационным требованиям и перечню документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, коллекционированию, экспонированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему, утвержденных приказом МВД РК от 8 января 2015 года № 5;

если ранее лицензия и (или) приложение к лицензии были переоформлены на другое юридическое лицо из числа вновь возникших в результате разделения юридических лиц-лицензиатов;

запрет услугополучателю судом на основании представления судебного исполнителя получать лицензии;

невозможность обеспечить условия безопасности производства, учет и сохранность оружия либо необеспечение этих условий;

отсутствие у услугополучателя:

- постоянного места жительства;

- надлежащих условий для хранения оружия;

добровольный отказ от разрешения либо смерть собственника оружия;

наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за совершение преступления;

освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей частью статьи особенной части УК РК;

совершения повторно в течение года административного правонарушения, предусмотренного статьями 127, 128, 131, 382, 434, 437, 438, 440, 443, 444, 448, 450, 462, 481, 482, 484, 485, 485-1, 486, 487, 489, 490, 492, 493 и 506 КОАП;

совершения уголовного проступка, предусмотренного статьями 108-1 (частью первой), 109-1, 287 (частью первой), 288 (частью четвертой), 289, 296 (частями первой, второй и третьей), 389 (частями первой и второй) УК РК, административного правонарушения, предусмотренного статьями 73, 440-1, 453, 461, 476, 477, 478 и 488 КОАП;

не сдачи экзамена для проверки знаний правил безопасного обращения с оружием в течение двух месяцев со дня получения постановления о направлении владельца или пользователя гражданского и служебного оружия на проверку знаний правил безопасного обращения с оружием;

возникновение обстоятельств, предусмотренных законодательством РК, исключающих возможность получения разрешений;

конструктивной переделки владельцем гражданского или служебного оружия, повлекшей за собой изменение баллистических и других технических характеристик указанного оружия;

несоответствия гражданского и служебного оружия техническому регламенту в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий и криминалистическим требованиям;

если лицо состоит на учете органов внутренних дел и (или) национальной безопасности по линии борьбы с экстремизмом, терроризмом или организованной преступностью;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным приказом №5;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;

является должником по исполнительному производству о выселении и сносе по внесенному представлению судебного исполнителя;

в случае отсутствия согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 закона "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;

повторной утери зарегистрированного оружия;

прекращения гражданства РК;

вынесения защитного предписания по факту совершения бытового насилия;

если имеются медицинские противопоказания к владению оружием;

лицам, имеющим снятую или погашенную судимость за совершение тяжкого, особо тяжкого преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих веществ, а также за совершение террористических, экстремистских преступлений.

Также обновлены основания для отказа в оказании госуслуги "Выдача разрешения на открытие и функционирование стрелковых тиров (стрельбищ) и стендов":

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

отсутствие у услугополучателя: постоянного места жительства; надлежащих условий для хранения оружия;

добровольный отказ от разрешения либо смерть собственника оружия;

наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за совершение преступления;

освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей частью статьи особенной части УК РК;

совершения повторно в течение года административного правонарушения, предусмотренного статьями 127, 128, 131, 382, 434, 437, 438, 440, 443, 444, 448, 450, 462, 481, 482, 484, 485, 485-1, 486, 487, 489, 490, 492, 493 и 506 КОАП;

совершения уголовного проступка, предусмотренного статьями 108-1 (частью первой), 109-1, 287 (частью первой), 288 (частью четвертой), 289, 296 (частями первой, второй и третьей), 389 (частями первой и второй) УК РК, административного правонарушения, предусмотренного статьями 73, 440-1, 453, 461, 476, 477, 478 и 488 КОАП;

287 (частью первой), 288 (частью четвертой), 289, 296 (частями первой, второй и третьей), 389 (частями первой и второй) УК РК, административного правонарушения, предусмотренного статьями 73, 440-1, 453, 461, 476, 477, 478 и 488 КОАП; несдачи экзамена для проверки знаний правил безопасного обращения с оружием в течение двух месяцев со дня получения постановления о направлении владельца или пользователя гражданского и служебного оружия на проверку знаний правил безопасного обращения с оружием;

возникновение обстоятельств, предусмотренных законодательством РК, исключающих возможность получения разрешений;

конструктивной переделки владельцем гражданского или служебного оружия, повлекшей за собой изменение баллистических и других технических характеристик указанного оружия;

несоответствия гражданского и служебного оружия техническому регламенту в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий и криминалистическим требованиям;

если лицо состоит на учете органов внутренних дел и (или) национальной безопасности по линии борьбы с экстремизмом, терроризмом или организованной преступностью;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям Правил открытия и функционирования стрелковых тиров (стрельбищ) и стендов, утвержденных приказом МВД РК от 17 апреля 2015 года № 365;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;

является должником по исполнительному производству о выселении и сносе по внесенному представлению судебного исполнителя;

в случае отсутствия согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 закона "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;

повторной утери зарегистрированного оружия;

прекращения гражданства РК;

вынесения защитного предписания по факту совершения бытового насилия;

если имеются медицинские противопоказания к владению оружием;

лицам, имеющим снятую или погашенную судимость за совершение тяжкого, особо тяжкого преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих веществ, а также за совершение террористических, экстремистских преступлений.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.