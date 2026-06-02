Выдача лицензии на производство, ремонт и коллекционирование оружия: обновлены правила

Приказом министра внутренних дел от 25 мая 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственных услуг в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, коллекционированию, экспонированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему".

Государственная услуга оказывается территориальными органами полиции.

Для получения госуслуги физическое и юридическое лицо направляет услугодателю посредством портала перечень основных требований к оказанию государственной услуги.

Услугополучателю посредством портала в "личный кабинет" направляется статус о принятии запроса для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Услугодатель в день поступления документов осуществляет их прием и регистрацию. Работник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов, проверяет полноту представленных документов или сведений.

Сведения документов, удостоверяющих личность, лицензии на осуществление деятельности по разработке или производству, или торговле, или коллекционированию, или экспонированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему, охранной деятельности, инкассации денежных средств, о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, о документах, подтверждающих право собственности на производственно-техническую базу, специализированную мастерскую, специально оборудованные помещения, для хранения, реализации оружия и патронов к нему, охотничьего пороха, помещений для хранения коллекционного оружия, помещений, оборудованных охранной сигнализацией, с запирающимися на замок витринами, сейфами или металлическими шкафами, об отсутствии судимости, административных правонарушений, информацию об оплате государственной пошлины, о наличии высшего технического образования услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через "шлюз" цифрового правительства.

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов или документов истекшим сроком действия, работник услугодателя отказывает в приеме заявления.

Отказ направляется посредством портала в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

При предоставлении полного пакета документов или сведений работник услугодателя в течение 10 рабочих дней, осуществляет проверку на соответствие их Квалификационным требованиям и перечню документов.

При этом в течение одного рабочего дня направляются запросы в территориальные органы национальной безопасности и территориальные подразделения по борьбе с экстремизмом и терроризмом и организованной преступностью департаментов полиции, для проверки лиц имеющих доступ к оружию по учетам по линии борьбы с экстремизмом, терроризмом или организованной преступностью, проводится проверка по цифровым системам Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре РК и органов внутренних дел, на наличие судимости и административных правонарушений.

В том числе осуществляется проверка самостоятельно с выездом или направляются запросы в городские и районные подразделения органов полиции для проведения обследования помещений, по порядку условий хранения, сохранности и учета оружия и патронов к нему.

В случае непредставления соуслугодателем и подразделениями органов полиции ответов в установленные сроки 10 рабочих дней выдача лицензии считается согласованной.

Работник услугодателя в течение трех рабочих дней, рассматривает результаты проверок и формирует лицензию или приложение к лицензии.

При наличии оснований, предусмотренных в пункте 11 Перечня основных требований услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени, дате и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется заранее, но не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугополучателю в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя направляется посредством портала в "личный кабинет" положительный результат либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Общий срок оказания государственной услуги составляет 15 рабочих дней с момента приема и регистрации заявления.

Переоформление лицензии или приложения к лицензии осуществляется в случаях:

изменения фамилии, имени, отчества физического лица-лицензиата;

перерегистрации индивидуального предпринимателя-лицензиата, изменении его наименования или юридического адреса;

реорганизации юридического лица-лицензиата в формах слияния, преобразования, присоединения юридического лица-лицензиата к другому юридическому лицу, выделения и разделения;

изменения наименования или места нахождения юридического лица-лицензиата (в случае указания адреса в лицензии);

изменения адреса места нахождения объекта без его физического перемещения для лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты" или для приложений к лицензии с указанием объектов.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.