В Казахстане расширили реестр субъектов социального предпринимательства

Приказом вице-министра национальной экономики РК от 1 апреля 2025 года обновлен реестр субъектов социального предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Документ изложен в новой редакции.

Всего в реестр вошло 1094 различных общественных фондов, индивидуальных предпринимателей и ТОО, в том числе:

Общественное объединение инвалидов Центр "Независимая жизнь "ДОС".

Общественное объединение "Объединение родителей детей с аутизмом города Астаны "Орда".

Республиканское общественное объединение "Керемет Жол".

Общественное объединение "Общество инвалидов Tiflosmart".

Общественное объединение инвалидов "Страна Мастеров".

Общественное объединение "Центр дружбы женщин мира".

Общественное объединение "Общество инвалидов "Алтын шуақ" и др.

В прежней редакции реестра находилось 835 субъектов социального предпринимательства.



Приказ вступает в силу со дня его подписания.