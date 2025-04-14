В Казахстане расширили реестр субъектов социального предпринимательства
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Приказом вице-министра национальной экономики РК от 1 апреля 2025 года обновлен реестр субъектов социального предпринимательства, сообщает Zakon.kz.
Документ изложен в новой редакции.
Всего в реестр вошло 1094 различных общественных фондов, индивидуальных предпринимателей и ТОО, в том числе:
- Общественное объединение инвалидов Центр "Независимая жизнь "ДОС".
- Общественное объединение "Объединение родителей детей с аутизмом города Астаны "Орда".
- Республиканское общественное объединение "Керемет Жол".
- Общественное объединение "Общество инвалидов Tiflosmart".
- Общественное объединение инвалидов "Страна Мастеров".
- Общественное объединение "Центр дружбы женщин мира".
- Общественное объединение "Общество инвалидов "Алтын шуақ" и др.
В прежней редакции реестра находилось 835 субъектов социального предпринимательства.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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