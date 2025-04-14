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Право

В Казахстане расширили реестр субъектов социального предпринимательства

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 11:59 Фото: pexels
Приказом вице-министра национальной экономики РК от 1 апреля 2025 года обновлен реестр субъектов социального предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Документ изложен в новой редакции.

Всего в реестр вошло 1094 различных общественных фондов, индивидуальных предпринимателей и ТОО, в том числе:

  • Общественное объединение инвалидов Центр "Независимая жизнь "ДОС".
  • Общественное объединение "Объединение родителей детей с аутизмом города Астаны "Орда".
  • Республиканское общественное объединение "Керемет Жол".
  • Общественное объединение "Общество инвалидов Tiflosmart".
  • Общественное объединение инвалидов "Страна Мастеров".
  • Общественное объединение "Центр дружбы женщин мира".
  • Общественное объединение "Общество инвалидов "Алтын шуақ" и др. 

В прежней редакции реестра находилось 835 субъектов социального предпринимательства. 

Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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