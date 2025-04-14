"Робота-полицейского" для борьбы с мошенниками в интернете создадут в Казахстане

К началу следующего, 2026 года в Казахстане обещают разработать – и внедрить – информационную платформу на базе искусственного интеллекта по автоматическому поиску и блокировке противоправного контента в интернете, пишет Zakon.kz.

Структура преступности резко поменялась в Казахстане – и не только в нем одном – в течение последних пяти, может, семи лет. Если угодно, это еще одно из "осложнений" после коронавируса. Весь мир в период пандемии перешел на удаленку – и преступники тоже. И так им там понравилось, что произошла мировая криминальная революция. Главной целью воров стали не реальные, а виртуальные кошельки.

Справедливости ради уточним, что пандемия лишь добавила еще один импульс для передислокации криминала в интернет. Были и более системные, фундаментальные причины. Например, тотальное распространение видеокамер в помещениях и на улицах городов (теперь всякое правонарушение оставляет цифровой след). И, разумеется, само развитие интернета, перемещение в него покупок и прочих сделок.

Традиционно самым распространенным уголовным правонарушением была кража. В Казахстане, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, в 2020 году были зарегистрированы 66864 кражи. Если посмотреть еще раньше, то в 2018 году их зарегистрировали почти в три раза больше, более 180 тысяч. А в прошедшем, 2024 году – уже лишь 30180.

Сколько более ловких воров не попались, а потерпевшие по каким-то причинам не обратились в полицию, здесь угадывать не будем. Ведь показательны пропорции.

Параллельно сократились (с 2020 по 2024 годы) и другие виды правонарушений, которые легко отслеживаются видеокамерами:

убийства – на 32,6 %;

грабежи – на 75,4 %;

разбойные нападения – на 72 %;

хулиганство – на 72,5 %.

И наоборот, демонстрируют рост такие правонарушения, которые, во-первых, трудно зафиксировать те же видеокамерами (например, вымогательство), а во-вторых, которые можно осуществлять удаленно, через интернет. В абсолютные же уголовные лидеры выбилось мошенничество: рост до 43890 преступлений в 2024 году с 31433 с 2020 года (почти 40%)

Напомним принципиальную разницу между двумя господствующими видами преступлений. Кража – это, согласно статье 188 УК, тайное хищение чужого имущества. Тогда как мошенничество, согласно статье 190 УК:

"Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием..."

Рокировка, таким образом, произошла чисто по технической причине. Тайно украсть из-за совершенствования средств слежения ставится всё труднее, а вот злоупотребить доверием из-за того, что жертва попросту не видит мошенника – все легче. Подчеркиваем, не проще – ибо кибермошенничество требует от преступника продвинутых знаний и прочих "компетенций", но, что называется, богаче на улов.

Да что там, будем говорить без обиняков. Кибермошенники ведут себя дерзко, чувствуют – вольготно, потому что кажутся сами себе неуязвимыми. И надо признать, не без причин.

Потому и понадобилось искать новые способы борьбы с преступностью, что старые методы оказываются неэффективными против преступных сообществ нового типа: сейчас они "работают" в крупных колл-центрах на самом современном оборудовании и используют продвинутые психометодики.

С 1 апреля 2025 года в РК действует Концепция по продвижению в обществе идеологии закона и порядка. Документ предусматривает алгоритм из 55 шагов – конкретных мероприятий, которые и должны, помимо всего прочего, обеспечить противоядие современным формам преступности. Zakon.kz ранее публиковал статью, посвященную Концепции.

Сейчас же идет речь именно о пункте 42 в Плане действий Концепции, который звучит буквально так:

"Разработка и внедрение информационной платформы на базе искусственного интеллекта по автоматическому поиску и блокировке противоправного контента в интернете".

Ожидается, что ИИ поможет более эффективно находить и обезвреживать интернет-мошенников.

Ответственными исполнителями за изготовление этого "робота-полицейского" и его функционирование в Казнете определены МКИ и МЦРИАП, срок запуска – февраль 2026 года.