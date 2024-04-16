Робот с искусственным интеллектом приглашает алматинцев в больницу

Впервые в Казахстане в Городской поликлинике №3 города Алматы внедрили инновационное решение – использование голосовых роботов с генерацией искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Основное новшество данного проекта заключается в том, что система голосовых роботов использует искусственный интеллект для более точного подбора ответов в режиме реального времени.

На данный момент поликлиника внедрила голосовых роботов для обзвона населения с целью приглашения на профосмотры и скрининг по основным видам патологий, таким как болезни системы кровообращения, сахарный диабет, глаукома, рак шейки матки, рак молочной железы и колоректальный рак.

Автоматизация процесса приглашений снизит нагрузку на медицинских работников, освободив время для качественной работы с пациентами.

"В день в среднем одна медсестра делает 10-15 обзвонов, однако конверсия от звонков низкая, поскольку не ведется аналитика звонков и аудиозапись разговора. Тогда как голосовой робот может обзвонить за день больше 300 человек с положительной конверсией более 40% и эффективно работать с возражениями. Таким образом, экономится основное рабочее время медицинских работников, снижается эмоциональная нагрузка и стресс, что позволяет качественно исполнять основные должностные обязанности", – рассказала директор Городской поликлиники №3 Айзат Молдагасимова.

За пять дней использования искусственного интеллекта для приглашения на профосмотры и скрининг в поликлинике уже отработали 500 контактов, ежедневно по 100 контактов в день. При этом тем, к кому не удалось дозвониться с первого раза, робот перезванивает до получения ответа.

Отмечается, что робот может вести диалог и на русском, и на казахском языках.

"Робот при звонке анализирует, на каком языке ответил пациент, и продолжает говорить на том же языке. Если пациент начал разговор на русском языке, а в середине разговора продолжил диалог на казахском, робот тоже продолжит говорить на казахском языке. Голосовые роботы уже доказали свою эффективность в работе нашей поликлиники, поэтому в дальнейшем искусственный интеллект будет внедрен для приглашения населения на профилактические прививки, флюорографию, а также для обзвона пациентов по поступившим активам скорой медицинской помощи", – подытожила Айзат Молдагасимова.

12 апреля стало известно, что в Казахстане хотят применять искусственный интеллект при диссертационных и научных работах.