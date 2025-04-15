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Право

У казахстанских адвокатов появилась мантия

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 14:12 Фото: pexels
Президиум Республиканской коллегии адвокатов утвердил форму и описание адвокатской мантии, разработанной в рамках реализации права адвокатов на участие в судебных заседаниях в мантии, сообщает Zakon.kz.

Это право предусмотрено пунктом 6 статьи 33 Закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".

Как отметили в РКА, мантия подчеркивает особый публично-правовой статус адвоката, отличающий его от иных частных субъектов. Адвокат обладает особыми профессиональными привилегиями и наделён иммунитетом от преследований, обысков и иных вмешательств, препятствующих осуществлению его деятельности.


Фото: РКА

Поясняется, что идея ношения мантии восходит к глубокой древности и изначально служила для отделения профессиональных участников судебного процесса от частных лиц. Мантия подчеркивала принадлежность к особому сословию, обладающему правом выступать в суде. 

В коллегии адвокатов подчеркнули, что ношение мантии является правом, а не обязанностью. Каждый адвокат вправе сам решать, использовать ли мантию в судебных заседаниях. Она также может быть надета на торжественные мероприятия, соответствующие статусу профессии.

На странице РКА в соцсетях сообщается, что форма мантии была выбрана по результатам широкого обсуждения.

"По итогам предварительного обсуждения Президиум РКА принял решение о проведении более масштабного и открытого опроса среди всего адвокатского сообщества. В нем приняли участие свыше 3000 адвокатов из всех регионов страны. На голосование были вынесены модели мантии от трех казахстанских дизайнеров. По результатам опроса, а также с учетом позиций, представленных территориальными коллегиями, президиум утвердил модель", - говорится в сообщении.

Основные элементы мантии:

  • Черная ткань с воротником-стойкой в небесно-голубом цвете, символизирующем цвет флага Казахстана.
  • На воротнике и декоративных лентах мантии использован национальный узор "Коргау", что в переводе означает "защита" или "оберег".
  • Симметричные голубые ленты с узорами символизируют равенство, баланс и справедливость.

В РКА отмечают, что открытый фасон мантии — без пуговиц и застежек — символизирует свободу и независимость адвоката. У него нет начальников, и он не "застегивается" перед кем бы то ни было, в отличие от форменной одежды, которую ее носители застегивают на все пуговицы, что подчеркивает иерархию и подчиненность в силовых структурах.

В положении говорится, что под мантией адвокат должен носить одежду, соответствующую Кодексу профессиональной этики адвокатов. Недопустимо использование спортивной обуви или другой повседневной одежды, которая не соответствует официальному стилю, необходимому для участия в судебных процессах.

Адвокат обязан поддерживать мантию в чистом и опрятном состоянии, своевременно устраняя загрязнения и повреждения.

Каждый адвокат может сшить себе мантию в любом ателье. Изготовление осуществляется по описанию, размещенном в Положении.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утверждены натуральные нормы площадей для специфических помещений органов судебной системы.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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