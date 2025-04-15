Каких размеров должны быть помещения судов: утверждены натуральные нормы

Руководитель Судебной администрации РК приказом от 8 апреля 2025 года утвердил натуральные нормы площадей для специфических помещений органов судебной системы, сообщает Zakon.kz.

Документом утверждены размеры помещений в Верховном суде:

зал судебного заседания для коллегии по уголовным делам и по гражданским делам – 132 кв. м;

помещение аппаратной при каждом зале судебного заседания (для размещения аппаратуры звукозаписи и другие) – 9 кв. м;

комната для совещания (при каждом зале судебного заседания) – 22 кв. м;

комната для прокуроров – 40 кв. м;

кабинет для приставов – из расчета 7,5 кв. м на 1 работника.

В кассационных судах размеры помещений должны быть:

кабинет общей канцелярии (прием исковых заявлений) – из расчета 7,5 кв. м на 1 работника;

зал судебного заседания кассационного суда по уголовным, гражданским, административным делам (c учетом не менее 1 зала на 3 судей), а также зал судебного заседания для рассмотрения дел, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, – 80 кв. м;

зал судебного заседания для присяжных заседателей – 150 кв. м;

помещение аппаратной при каждом зале судебного и пленарного заседания (для размещения аппаратуры звукозаписи и другие) – 9 кв. м;

комната для совещания (при каждом зале судебного заседания) – 15 кв. м;

комната психологической разгрузки судей – 24 кв. м;

кабинет для секретаря судебного заседания – 12 кв. м;

комната для свидетелей (при каждом зале судебного заседания) – 15 кв. м;

комната для потерпевшего (при каждом зале судебного заседания) – 10 кв. м;

комната для обеспечения защиты свидетелей (при каждом зале судебного заседания коллегии для слушания уголовных дел) – 10 кв. м;

комната для прокуроров (с учетом 1 помещение на 4 зала судебных заседаний) – 15 кв. м;

комната для адвокатов (с учетом одно помещение на 4 зала судебного заседания) – 20 кв. м;

комната для ознакомления с делами (из расчета на 2 судей) – 7,5 кв. м;

комната для привлеченных специалистов, участвующих в судебном процессе (с учетом одна комната на 4 зала судебных заседаний) – 20 кв. м;

комната для медиаторов – 20 кв. м;

кабинет для приставов (на 1 работника) – из расчета 7,5 кв. м. на 1 работника;

кабинет кодификации и библиотеки – 40 кв. м;

кабинет для подразделения по защите государственных секретов (организация и координация работы по линии защиты государственных секретов) – 30 кв. м;

кабинет для работы судей с секретными материалами – 36 кв. м;

кабинет для защищенного абонентского пункта – 15 кв. м;

помещение для архива по хранению судебных дел (из расчета на одного судью) – 20 кв. м;

помещение для архива подразделения по защите государственных секретов (из расчета на одного судью) – 20 кв. м;

камеры хранения (для установки номерных ячеек хранения гражданами ручной клади) – 20 кв. м;

накопитель для посетителей (помещение ожидания из расчета 10 мест на 1 судью) – 4 кв. м;

помещение для охраны здания – 12 кв. м;

помещение для хранения вещественных доказательств – 20 кв. м;

камера для подсудимых (из расчета 2 камеры на каждый зал судебных заседаний для слушания уголовных дел) – 4 кв. м;

помещение для конвоя (при числе камер до 10) – 12 кв. м;

помещение для конвоя (при числе камер более 10) – 18 кв. м;

помещение фронт-офиса – 80 кв. м.

В областных и приравненных к ним судах помещения должны соответствовать следующим размерам:

кабинеты общей канцелярии, канцелярии кассационной коллегии, канцелярии апелляционной коллегии по уголовным делам и по гражданским делам – из расчета 7,5 кв. м. на 1 работника;

зал судебного заседания для апелляционной коллегии по уголовным, гражданским делам (с учетом 1 зал на 3 судей) – 80 кв. м;

помещение аппаратной при каждом зале судебного и пленарного заседания (для размещения аппаратуры звукозаписи и другие) – 9 кв. м;

комната для совещания (при каждом зале судебного заседания) – 15 кв. м;

комната психологической разгрузки судей – 24 кв. м;

кабинет для секретаря судебного заседания – 12 кв. м;

комната для свидетелей (при каждом зале судебного заседания) – 15 кв. м;

комната для потерпевшего (при каждом зале судебного заседания) – 10 кв. м;

комната для обеспечения защиты свидетелей (при каждом зале судебного заседания для слушания уголовных дел) – 10 кв. м;

комната для прокуроров (с учетом одно помещение на 4 зала судебных заседаний) – 15 кв. м;

комната для адвокатов (с учетом одно помещение на 4 зала судебных заседаний) – 20 кв. м;

комната для ознакомления с делами (из расчета на 2 судей) – 7,5 кв. м;

комната для привлеченных специалистов, участвующих в судебном процессе (с учетом одна комната на 4 зала судебных заседаний) – 20 кв. м;

комната для медиаторов – 20 кв. м;

кабинет для приставов (на 1 работника) – 7,5 кв. м;

кабинет кодификации и библиотеки – 40 кв. м;

помещение для архива по хранению судебных дел (из расчета на одного судью) – 10 кв. м;

камеры хранения (для установки номерных ячеек хранения гражданами ручной клади) – 20 кв. м;

накопитель для посетителей (помещение ожидания из расчета 10 мест на 1 судью) – 4 кв. м;

помещение для охраны здания – 12 кв. м;

помещение для хранения вещественных доказательств – 20 кв. м;

камера для подсудимых (из расчета 2 камеры на каждый зал судебных заседаний для слушания уголовных дел) – 4 кв. м;

помещение для конвоя (при числе камер до 10) – 12 кв. м;

помещение для конвоя (при числе камер более 10) – 18 кв. м.

В районных и приравненных к ним судах должны быть следующие помещения:

кабинет общей канцелярии (прием исковых заявлений) – из расчета 7,5 кв. м на 1 работника

большой зал судебного заседания (с учетом 1 зал на 2 судей):

- для гражданских дел – 50 кв. м;

- для уголовных дел – 80 кв. м.

малый зал судебного заседания (с учетом 1 зал на 2 судей):

- для гражданских дел – 36 кв. м;

- для уголовных дел – 50 кв. м.

помещение аппаратной при каждом большом зале судебного заседания (для размещения аппаратуры звукозаписи и другие) – 9 кв. м;

комната для совещания (при каждом зале судебного заседания) – 15 кв. м;

зал судебного заседания для присяжных заседателей – 150 кв. м;

совещательная комната присяжных заседателей – 80 кв. м;

комната отдыха для присяжных заседателей – 80 кв. м;

комната психологической разгрузки судей – 20 кв. м;

кабинет для секретаря судебного заседания – 12 кв. м;

комната для свидетелей (при каждом зале судебного заседания) – 9 кв. м;

комната для потерпевшего (при каждом зале судебного заседания) – 9 кв. м;

комната для обеспечения защиты свидетелей (при каждом зале судебного заседания для слушания уголовных дел) – 10 кв. м;

комната для прокуроров (с учетом – одна комната на 4 зала судебных заседаний) – 15 кв. м;

комната для адвокатов (с учетом – одна комната на 4 зала судебных заседаний) – 20 кв. м;

комната для ознакомления с делами (из расчета на 2 судей) – 7,5 кв. м;

комната для привлеченных специалистов, участвующих в судебном процессе (с учетом одна комната на 4 зала судебных заседаний) – 15 кв. м;

комната для медиаторов – 15 кв. м;

кабинет для приставов (на 1 работника) – 7,5 кв. м;

кабинет кодификации и библиотеки – 30 кв. м;

помещение для архива по хранению судебных дел (из расчета на одного судью) – 10 кв. м;

камеры хранения (для установки номерных ячеек хранения гражданами ручной клади) – 9 кв. м;

накопитель для посетителей (помещение ожидания из расчета 10 мест на 1 судью) – 4 кв. м;

помещение для охраны здания судов – 12 кв. м;

помещение для хранения вещественных доказательств – 15 кв. м;

камера для подсудимых (из расчета 2 камеры на каждый зал судебных заседаний для слушания уголовных дел) – 4 кв. м;

помещение для конвоя (при числе камер до 10) – 12 кв. м;

помещение для конвоя (при числе камер более 10) – 18 кв. м;

вспомогательные помещения (коридоры, венкамеры, туалеты, помещения для личной гигиены и другие)

20% от общей площади.

Приказ введен в действие с 8 апреля.