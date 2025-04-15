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Право

Каких размеров должны быть помещения судов: утверждены натуральные нормы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 09:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Руководитель Судебной администрации РК приказом от 8 апреля 2025 года утвердил натуральные нормы площадей для специфических помещений органов судебной системы, сообщает Zakon.kz.

Документом утверждены размеры помещений в Верховном суде:

  • зал судебного заседания для коллегии по уголовным делам и по гражданским делам – 132 кв. м;
  • помещение аппаратной при каждом зале судебного заседания (для размещения аппаратуры звукозаписи и другие) – 9 кв. м;
  • комната для совещания (при каждом зале судебного заседания) – 22 кв. м;
  • комната для прокуроров – 40 кв. м;
  • кабинет для приставов – из расчета 7,5 кв. м на 1 работника.

В кассационных судах размеры помещений должны быть:

  • кабинет общей канцелярии (прием исковых заявлений) – из расчета 7,5 кв. м на 1 работника;
  • зал судебного заседания кассационного суда по уголовным, гражданским, административным делам (c учетом не менее 1 зала на 3 судей), а также зал судебного заседания для рассмотрения дел, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, – 80 кв. м;
  • зал судебного заседания для присяжных заседателей – 150 кв. м;
  • помещение аппаратной при каждом зале судебного и пленарного заседания (для размещения аппаратуры звукозаписи и другие) – 9 кв. м;
  • комната для совещания (при каждом зале судебного заседания) – 15 кв. м;
  • комната психологической разгрузки судей – 24 кв. м;
  • кабинет для секретаря судебного заседания – 12 кв. м;
  • комната для свидетелей (при каждом зале судебного заседания) – 15 кв. м;
  • комната для потерпевшего (при каждом зале судебного заседания) – 10 кв. м;
  • комната для обеспечения защиты свидетелей (при каждом зале судебного заседания коллегии для слушания уголовных дел) – 10 кв. м;
  • комната для прокуроров (с учетом 1 помещение на 4 зала судебных заседаний) – 15 кв. м;
  • комната для адвокатов (с учетом одно помещение на 4 зала судебного заседания) – 20 кв. м;
  • комната для ознакомления с делами (из расчета на 2 судей) – 7,5 кв. м;
  • комната для привлеченных специалистов, участвующих в судебном процессе (с учетом одна комната на 4 зала судебных заседаний) – 20 кв. м;
  • комната для медиаторов – 20 кв. м;
  • кабинет для приставов (на 1 работника) – из расчета 7,5 кв. м. на 1 работника;
  • кабинет кодификации и библиотеки – 40 кв. м;
  • кабинет для подразделения по защите государственных секретов (организация и координация работы по линии защиты государственных секретов) – 30 кв. м;
  • кабинет для работы судей с секретными материалами – 36 кв. м;
  • кабинет для защищенного абонентского пункта – 15 кв. м;
  • помещение для архива по хранению судебных дел (из расчета на одного судью) – 20 кв. м;
  • помещение для архива подразделения по защите государственных секретов (из расчета на одного судью) – 20 кв. м;
  • камеры хранения (для установки номерных ячеек хранения гражданами ручной клади) – 20 кв. м;
  • накопитель для посетителей (помещение ожидания из расчета 10 мест на 1 судью) – 4 кв. м;
  • помещение для охраны здания – 12 кв. м;
  • помещение для хранения вещественных доказательств – 20 кв. м;
  • камера для подсудимых (из расчета 2 камеры на каждый зал судебных заседаний для слушания уголовных дел) – 4 кв. м;
  • помещение для конвоя (при числе камер до 10) – 12 кв. м;
  • помещение для конвоя (при числе камер более 10) – 18 кв. м;
  • помещение фронт-офиса – 80 кв. м.

В областных и приравненных к ним судах помещения должны соответствовать следующим размерам:

  • кабинеты общей канцелярии, канцелярии кассационной коллегии, канцелярии апелляционной коллегии по уголовным делам и по гражданским делам – из расчета 7,5 кв. м. на 1 работника;
  • зал судебного заседания для апелляционной коллегии по уголовным, гражданским делам (с учетом 1 зал на 3 судей) – 80 кв. м;
  • помещение аппаратной при каждом зале судебного и пленарного заседания (для размещения аппаратуры звукозаписи и другие) – 9 кв. м;
  • комната для совещания (при каждом зале судебного заседания) – 15 кв. м;
  • комната психологической разгрузки судей – 24 кв. м;
  • кабинет для секретаря судебного заседания – 12 кв. м;
  • комната для свидетелей (при каждом зале судебного заседания) – 15 кв. м;
  • комната для потерпевшего (при каждом зале судебного заседания) – 10 кв. м;
  • комната для обеспечения защиты свидетелей (при каждом зале судебного заседания для слушания уголовных дел) – 10 кв. м;
  • комната для прокуроров (с учетом одно помещение на 4 зала судебных заседаний) – 15 кв. м;
  • комната для адвокатов (с учетом одно помещение на 4 зала судебных заседаний) – 20 кв. м;
  • комната для ознакомления с делами (из расчета на 2 судей) – 7,5 кв. м;
  • комната для привлеченных специалистов, участвующих в судебном процессе (с учетом одна комната на 4 зала судебных заседаний) – 20 кв. м;
  • комната для медиаторов – 20 кв. м;
  • кабинет для приставов (на 1 работника) – 7,5 кв. м;
  • кабинет кодификации и библиотеки – 40 кв. м;
  • помещение для архива по хранению судебных дел (из расчета на одного судью) – 10 кв. м;
  • камеры хранения (для установки номерных ячеек хранения гражданами ручной клади) – 20 кв. м;
  • накопитель для посетителей (помещение ожидания из расчета 10 мест на 1 судью) – 4 кв. м;
  • помещение для охраны здания – 12 кв. м;
  • помещение для хранения вещественных доказательств – 20 кв. м;
  • камера для подсудимых (из расчета 2 камеры на каждый зал судебных заседаний для слушания уголовных дел) – 4 кв. м;
  • помещение для конвоя (при числе камер до 10) – 12 кв. м;
  • помещение для конвоя (при числе камер более 10) – 18 кв. м.

В районных и приравненных к ним судах должны быть следующие помещения:

  • кабинет общей канцелярии (прием исковых заявлений) – из расчета 7,5 кв. м на 1 работника
  • большой зал судебного заседания (с учетом 1 зал на 2 судей):

- для гражданских дел – 50 кв. м;

- для уголовных дел – 80 кв. м.

  • малый зал судебного заседания (с учетом 1 зал на 2 судей):

- для гражданских дел – 36 кв. м;

- для уголовных дел – 50 кв. м.

  • помещение аппаратной при каждом большом зале судебного заседания (для размещения аппаратуры звукозаписи и другие) – 9 кв. м;
  • комната для совещания (при каждом зале судебного заседания) – 15 кв. м;
  • зал судебного заседания для присяжных заседателей – 150 кв. м;
  • совещательная комната присяжных заседателей – 80 кв. м;
  • комната отдыха для присяжных заседателей – 80 кв. м;
  • комната психологической разгрузки судей – 20 кв. м;
  • кабинет для секретаря судебного заседания – 12 кв. м;
  • комната для свидетелей (при каждом зале судебного заседания) – 9 кв. м;
  • комната для потерпевшего (при каждом зале судебного заседания) – 9 кв. м;
  • комната для обеспечения защиты свидетелей (при каждом зале судебного заседания для слушания уголовных дел) – 10 кв. м;
  • комната для прокуроров (с учетом – одна комната на 4 зала судебных заседаний) – 15 кв. м;
  • комната для адвокатов (с учетом – одна комната на 4 зала судебных заседаний) – 20 кв. м;
  • комната для ознакомления с делами (из расчета на 2 судей) – 7,5 кв. м;
  • комната для привлеченных специалистов, участвующих в судебном процессе (с учетом одна комната на 4 зала судебных заседаний) – 15 кв. м;
  • комната для медиаторов – 15 кв. м;
  • кабинет для приставов (на 1 работника) – 7,5 кв. м;
  • кабинет кодификации и библиотеки – 30 кв. м;
  • помещение для архива по хранению судебных дел (из расчета на одного судью) – 10 кв. м;
  • камеры хранения (для установки номерных ячеек хранения гражданами ручной клади) – 9 кв. м;
  • накопитель для посетителей (помещение ожидания из расчета 10 мест на 1 судью) – 4 кв. м;
  • помещение для охраны здания судов – 12 кв. м;
  • помещение для хранения вещественных доказательств – 15 кв. м;
  • камера для подсудимых (из расчета 2 камеры на каждый зал судебных заседаний для слушания уголовных дел) – 4 кв. м;
  • помещение для конвоя (при числе камер до 10) – 12 кв. м;
  • помещение для конвоя (при числе камер более 10) – 18 кв. м;
  • вспомогательные помещения (коридоры, венкамеры, туалеты, помещения для личной гигиены и другие)
  • 20% от общей площади.

Приказ введен в действие с 8 апреля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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