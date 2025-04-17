Типовое положение о молодежных ресурсных центрах обновили в Казахстане
Документ определяет статус и полномочия областных, городов республиканского значения и столицы, районных (города областного значения) молодежных ресурсных центров.
На основе потребности и интересов молодежи молодежные ресурсные центры оказывают социальные услуги для молодежи.
Создание, обеспечение и координация деятельности ресурсных центров относятся к компетенции местных исполнительных органов городов/районов, областей, городов республиканского значения и столицы.
Ресурсные центры имеют свои штампы, печати, фирменные бланки со своим наименованием на казахском языке и русском языках, расчетные счета в органах казначейства и банке.
Руководители ресурсных центров определяют функциональные обязанности и утверждают должностные инструкции работников ресурсных центров.
Ресурсные центры осуществляют работу с молодежью посредством реализации молодежных проектов и программ, неформальное образование, поддержку инициатив и консультационное сопровождение молодежи и создание условий для саморазвития молодежи.
Планирование и осуществление деятельности ресурсных центров основывается на потребностях и интересах молодежи и молодежных организаций.
Деятельность ресурсных центров осуществляется в здании ресурсных центров и в местах массового скопления молодежи.
Ресурсные центры (городов/районов, областей, городов республиканского значения и столицы) координируют деятельность своих структурных подразделений – Центров обслуживания молодежи, отделов городского/районного, областного центра, в поселках и селах и занимаются повышением компетентности их сотрудников.
Основные задачи ресурсных центров:
- осуществление информационно-методического сопровождения;
- консультационное сопровождение и поддержка инициатив молодежи;
- проведение анализа и мониторинг ситуации в молодежной среде.
Ресурсные центры осуществляют следующие функции по направлениям деятельности:
содействие в подготовке к трудоустройству и профориентации молодежи:
- консультирование и информирование молодых людей о государственных программах и проектах для молодежи в сфере занятости и по вопросам выбора профессии;
- проведение курсов по развитию soft-skills – грамотное составление резюме, коммуникативные навыки, методы эффективного прохождения собеседования;
- организация и проведение ярмарок вакансий для молодежи, разработка и реализация молодежных проектов и программ по вопросам профориентации, трудоустройства и достойного труда;
развитие жизненно важных навыков, компетенции и самостоятельности молодежи посредством неформального образования:
- организация и проведение семинаров и тренингов по развитию жизненно важных навыков (гражданская активность, работа в команде, критическое мышление, креативность, сотрудничество, ответственность, управление эмоциями), компетенции и самостоятельности молодежи;
- разработка молодежных проектов и программ, направленных на развитие жизненно важных навыков и неформального образования;
содействие в повышении цифровой грамотности и развитии новых технологий среди молодежи:
- консультирование молодежи по вопросам цифровой и медиа грамотности;
- организация обучающих курсов по цифровой и медиа грамотности для молодежи;
- организация деятельности кружков и клубов по робототехнике, программированию и информационным технологиям;
оказание психологической помощи молодежи:
- консультирование психологом молодежи по личностным и эмоциональным вопросам;
- организация и проведение психологических тренингов и занятий с молодежью;
- разработка молодежных проектов по психическому здоровью молодежи;
оказание на безвозмездной основе консультационной и юридической помощи молодежи:
- оказание юридических консультации для молодежи и молодежных организаций;
- организация и проведение курсов по правовой грамотности среди молодежи;
- разработка молодежных проектов и программ по повышению правовой грамотности молодежи;
- оказание юридической помощи для молодежных организаций;
содействие активизации инновационной и предпринимательской деятельности молодежи:
- консультирование и информирование молодежи по вопросам осуществления предпринимательской деятельности и мерам государственной поддержки предпринимательства;
- организация и проведение семинаров и тренингов по предпринимательским компетенциям;
- поддержка социального предпринимательства среди молодежи;
- разработка проектов по активизации предпринимательской деятельности среди молодежи;
поддержка и развитие волонтерской деятельности в молодежной среде:
- консультирование и информирование молодежи о волонтерской деятельности и возможностях поддержки молодых волонтеров;
- организация обучающих курсов, школ, лагерей, семинаров и тренингов по поддержке и развитию волонтерской деятельности среди молодежи;
- сотрудничество с волонтерскими организациями, организациями образования, культуры и социальной сферы для организации волонтерской деятельности молодежи;
- поддержка волонтерских инициатив и реализация совместных мероприятий с волонтерскими организациями и инициативными группами молодежи;
- разработка проектов по активизации волонтерской деятельности в молодежной среде;
обеспечение работы с молодыми семьями и содействие молодежи в подготовке к семейной жизни:
- консультирование молодых семей по семейно-брачным вопросам;
- работа с молодыми людьми, подавшими заявления на регистрацию брака;
- разработка молодежных проектов и программ по укреплению семейных ценностей в обществе;
поддержка и содействие в развитии молодежных организаций, движений и органов молодежного самоуправления:
- консультирование и информирование молодежных организаций, органов молодежного самоуправления о мерах государственной поддержки и сотрудничества с неправительственными организациями;
- предоставление молодежных организаций, движений и органов молодежного самоуправления залов и помещений для проведения мероприятий;
- информационное сопровождение деятельности молодежных организаций, движений и органов молодежного самоуправления;
- поддержка инициатив молодежных организаций и органов молодежного самоуправления;
- разработка совместных проектов и программ с молодежными организациями, движениями и органами молодежного самоуправления;
сопровождение разработки и оценки молодежных проектов и программ:
- консультирование и информирование молодежи и молодежных организаций по вопросам разработки и оценки проектов и программ;
- организация и проведения курсов, школ, лагерей, семинаров и тренингов для молодежных организаций, движений, органов молодежного самоуправления, инициативных групп молодежи по вопросам управления проектами;
- организация и ведение базы данных о молодежных проектах и программах;
- разработка и оценка устойчивых проектов и программ на основе интересов и потребностей молодежи;
расширение информационного пространства;
создание каталогов лучших практик;
освещение деятельности ресурсных центров.
Правилами установлено, что вышеуказанные функции в рамках каждой из них осуществляются посредством оценки потребности целевой группы, привлечения молодежи к планированию и оценке, консультационного сопровождения, проведения тренингов, разработке молодежных проектов и программ, поддержку инициатив молодежи.
Приказ вводится в действие с 27 апреля.