Утверждено новое положение о советах по делам молодежи при акиматах

Приказом министра культуры и информации от 17 апреля 2025 года утверждено Типовое положение о советах по делам молодежи при акиматах, сообщает Zakon.kz.

Создание и организация деятельности Совета осуществляются местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), они являются консультативно-совещательными органами.

Задачами Совета являются:

выработка рекомендаций по совершенствованию государственной молодежной политики;

анализ эффективности реализации задач государственной молодежной политики;

разработка предложений по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики;

обсуждение вопросов, касающихся реализации государственной молодежной политики.

Для реализации возложенных на него задач Совет осуществляет следующие функции:

рассматривает и обсуждает проекты нормативных правовых актов по вопросам реализации государственной молодежной политики;

привлекает представителей государственных органов, общественности, неправительственных организаций, политических партий, масс-медиа к обсуждению вопросов по реализации государственной молодежной политики;

оказывает содействие развитию международного сотрудничества в сфере государственной молодежной политики;

заслушивает отчеты руководителей местных исполнительных органов о ходе реализации государственной молодежной политики.

Совет состоит из председателя, заместителя председателя и членов, которые участвуют в его работе на общественных началах.

Заместителем председателя Совета является представитель молодежной организации, который избирается из числа членов Совета простым большинством голосов присутствующих членов организации.

Рабочим органом Совета является уполномоченный орган по вопросам молодежной политики при акиматах.

Рабочий орган:

осуществляет общую организацию работы Совета;

обеспечивает информационно-аналитическое и документационное сопровождение деятельности Совета;

осуществляет сбор, обработку информации, анализ проведенных заседаний Совета, рассмотренных вопросов, принятых решений по реализации государственной молодежной политики, вырабатывает предложения по совершенствованию работы в данной области;

ведет переписку с государственными органами, должностными лицами и организациями, отнесенным к компетенции Совета;

осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по освещению деятельности работы Совета.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, а также по инициативе не менее две трети членов от общего количества членов Совета, но не реже одного раза в полугодие и считаются полномочными при участии в них не менее две трети от общего количества членов Совета.

Совет принимает решение простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета, и носят рекомендательный характер.

Приказ вводится в действие с 3 мая 2025 года.

При этом ранее действовавшее типовое положение о советах по делам молодежи при акиматах и поправки к ним утратили силу.