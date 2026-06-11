Конституционный суд признал не соответствующей Конституции норму в УПК

Конституционный суд рассмотрел обращения граждан о проверке на соответствие Конституции части 1 статьи 136, части 4-й статьи 140, части 1-й статьи 153 и частей 1-й, 2-й, 3-й и 4-й статьи 342 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), сообщает Zakon.kz.

Статьи регламентируют основания и порядок применения мер пресечения, а также сроки содержания подсудимого под стражей во время главного судебного разбирательства.

Казахстанцы подняли вопрос о конституционности действующих норм об исчислении сроков при рассмотрении судами обращений о повторном ограничении личной свободы человека в виде содержания под стражей или домашнего ареста.

История обращения

В первом обращении речь шла о продлении срока содержания под стражей после истечения срока, установленного законом (шестимесячный срок, исчисляемый со дня поступления дела в суд, был продлен судом после его фактического истечения).

Во втором случае мера пресечения в виде содержания под стражей решением суда была изменена на домашний арест в связи с истечением установленного 12-месячного срока и, одновременно, установлена возможность изменения назначенной меры пресечения на содержание под стражей).

Позиция Конституционного суда

Конституционный суд по итогам проверки оспариваемых гражданами норм указал, что, гарантируя право каждого на личную свободу, Конституция допускает арест и содержание под стражей только в предусмотренных законом случаях, что означает обязательность установления в законе не только оснований, но и предельных сроков такого ограничения свободы.

Любое превышение предусмотренного законом срока содержания подсудимого под стражей нарушает это конституционное право и не соответствует принципу правовой определенности.

Выводы Конституционного суда

В итоге Конституционный суд признал не соответствующей Конституции часть третью статьи 342 Уголовно-процессуального кодекса в части слов "по истечении срока, указанного в части второй настоящей статьи," и дал истолкование части других рассмотренных норм, исключающих повторное содержание подсудимого под стражей после истечения 12-месячного срока сверх предельно допустимого срока, предусмотренного данным Кодексом.

Вместе с тем правительству рекомендовано не позднее шести месяцев со дня опубликования итогового решения инициировать проект закона, направленный на приведение уголовно-процессуального законодательства РК в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда, изложенными в нормативном постановлении.