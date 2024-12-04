Норма о трехлетнем сроке исковой давности для раздела имущества после развода признана неконституционной
Данная норма устанавливает, что к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак (супружество) которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности, который начинает исчисляться со дня расторжения брака (супружества).
По истечении установленного срока женщине, обратившейся в Конституционный суд, было отказано судом в удовлетворении иска о выделе доли в общем имуществе путем взыскания с ответчика (бывшего супруга) денежной суммы со ссылкой на указанную норму Кодекса.
"Установление законодателем трехлетнего срока исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов с момента расторжения брака (супружества) приравнивает сам факт расторжения брака (супружества) к нарушению права. Действующая норма порождает дискриминацию в отношении бывших супругов, защищающих свои права при разделе общего совместного имущества, в отличии от других лиц, защищающих свои имущественные права и интересы в суде с применением общего срока исковой давности, установленного Гражданским кодексом РК", – отметил Конституционный суд 4 декабря 2024 года.
Как указано в итоговом решении Конституционного суда, установление такого требования ограничивает бывших супругов в доступе к правосудию для защиты и восстановления нарушенных прав и, как следствие, посягает на само право иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество, а именно – долю в имуществе, приобретенном в браке (супружестве).
"По итогам проверки Конституционный суд пришел к выводу о том, что норма пункта 6 статьи 37 Кодекса об исчислении срока исковой давности со дня расторжения брака (супружества) не соответствует Конституции в части слов "с момента расторжения брака (супружества)".Конституционный суд
С полным текстом нормативного постановления КС можно ознакомиться по ссылке.
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