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Законодательство РК

Норма о трехлетнем сроке исковой давности для раздела имущества после развода признана неконституционной

Конституционный Суд, здание Конституционного суда, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 16:58 Фото: Конституционный Суд РК
Конституционный суд рассмотрел обращение гражданина о проверке на соответствие Конституции пункта 6 статьи 37 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", сообщает Zakon.kz.

Данная норма устанавливает, что к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак (супружество) которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности, который начинает исчисляться со дня расторжения брака (супружества).

По истечении установленного срока женщине, обратившейся в Конституционный суд, было отказано судом в удовлетворении иска о выделе доли в общем имуществе путем взыскания с ответчика (бывшего супруга) денежной суммы со ссылкой на указанную норму Кодекса.

"Установление законодателем трехлетнего срока исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов с момента расторжения брака (супружества) приравнивает сам факт расторжения брака (супружества) к нарушению права. Действующая норма порождает дискриминацию в отношении бывших супругов, защищающих свои права при разделе общего совместного имущества, в отличии от других лиц, защищающих свои имущественные права и интересы в суде с применением общего срока исковой давности, установленного Гражданским кодексом РК", – отметил Конституционный суд 4 декабря 2024 года.

Как указано в итоговом решении Конституционного суда, установление такого требования ограничивает бывших супругов в доступе к правосудию для защиты и восстановления нарушенных прав и, как следствие, посягает на само право иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество, а именно – долю в имуществе, приобретенном в браке (супружестве).

"По итогам проверки Конституционный суд пришел к выводу о том, что норма пункта 6 статьи 37 Кодекса об исчислении срока исковой давности со дня расторжения брака (супружества) не соответствует Конституции в части слов "с момента расторжения брака (супружества)".Конституционный суд

С полным текстом нормативного постановления КС можно ознакомиться по ссылке.

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Ранее Конституционный суд рассмотрел на соответствие Конституции нормы законов "О дорожном движении" и "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" и признал отдельные нормы неконституционными.

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