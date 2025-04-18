Бесплатная медицина бессильна: медуслуг за счет госбюджета в Казахстане станет еще меньше

Первичную медико-санитарную помощь, которую в Казахстане оказывают за счет бюджета, в скором будущем граждане станут оплачивать сами – посредством медстрахования. Реформа составляет часть законодательных поправок по вопросам ОСМС, которые сейчас рассматривают в Парламенте, пишет Zakon.kz.

Зачем это делается и как скажется на ситуации в здравоохранении РК, а в конечном счете – на физическом и финансовом благополучии граждан? На первый взгляд – никак. Но лишь на первый.

В обосновании к законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования" сказано, что поправка вносится "в целях совершенствования пакетов ГОБМП и ОСМС в целях обеспечения базовых гарантий на медицинскую помощь".

ГОБМП – это, напомним, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, оплачиваемой за счет государственного бюджета. Поскольку гарантирован он Конституцией:

"Граждане республики вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской помощи, установленный законом". Пункт 2 статьи 29 Конституции РК

А в Законе, т. е. конкретно в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", сказано, что ГОБМП – это минимальный объем медпомощи. Согласно пункту 3 статьи 196 Кодекса, в него входят:

скорая медицинская помощь;

первичная медико-санитарная помощь;

специализированная медицинская помощь: при оказании услуг по профилактике и диагностике ВИЧ-инфекции и туберкулеза; при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях; при социально значимых заболеваниях; при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению, по перечню, определяемому уполномоченным органом – в стационаре, а также в стационарозамещающих и амбулаторных условиях;

при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным;

в экстренной форме для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе ОСМС;

в плановой форме по перечню заболеваний, определяемому уполномоченным органом;

медицинская реабилитация при лечении основного заболевания, а также медицинская реабилитация больных туберкулезом;

паллиативная медицинская помощь по перечню заболеваний, определяемому уполномоченным органом;

обеспечение препаратами крови и ее компонентами;

патологоанатомическая диагностика;

подготовка посмертного донора к изъятию органов и тканей, а также их изъятие, консервация, заготовка, хранение и транспортировка с целью трансплантации.

Все, что свыше, обеспечивается уже в рамках ОСМС – это базовый объем. Есть еще и дополнительный объем медицинской помощи – это платные услуги и другие источники.

Но как эта стройная теоретическая система ощущается пациентами на практике? На самом деле, хотя список подвидов в ГОБМП не такой уж и короткий, большинства людей (хотя, конечно, зарекаться не стоит) касаются лишь первые два: скорая помощь и первичная медико-санитарная помощь (ПМСП). С неотложкой все понятно. Но что такое ПСМП?

Приходя в медучреждение, к которому прикреплен, человек, если только он не платит непосредственно в кассу, не видит разницы между ПСМП и той медпомощью, которую ему оказывают в рамках ОСМС. Хотя источники финансирования разные.

Вспомните-ка свой крайний визит к врачу! Вы жалуетесь участковому на простуду, а он отправляет вас сделать флюорографию и сдать анализы. А еще пройти какой-то скрининг.

Так вот, часть этих процедур входят в ПСМП, которая включает помимо прочего "диагностику, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями" (пп. 1) пункта 1 статьи 123 Кодекса). Они оплачиваются из госбюджета. Тогда как другие анализы вы оплачиваете из своего кармана – посредством ОСМС. Но поскольку эти деньги были вычтены из зарплаты еще до ее получения, то непосредственно в поликлинике вы с ними не расстаетесь.

Медицинский работник не дает ведь раскладку, что к чему относится. Да пациенту и самому без разницы, поскольку в кассу не отправляют. Поэтому мы и говорим, что перекладывание первичной медико-санитарной помощи из ГОБМП в ОСМС (исключение пп. 2) пункта 3 статьи 196 Кодекса и включение новой нормы в виде пп. 1) пункта 1 статьи 200) вроде бы никак на гражданах не отражается.

Однако это иллюзия. И вот почему.

Медучреждения смогут добавить в прейскурант новые услуги (в том числе и платные), благодаря чему вырастут суммы, которые поступают им из Фонда социального медицинского страхования.

Однако Фонд не резиновый. Отчисления из него увеличатся, но поступления-то от взносов работников и работодателей за них – нет (соответственно, 2 и 3 процента от объекта исчисления). По крайней мере, на данный момент законом это предусмотрено (конкретно пунктами 1 статей 27 и 28 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании").

А в нем и так денег на все не хватает (почему – это вопрос отдельный, но увеличением расходной части точно не решаемый). Какие могут быть пути решения проблемы? Либо сокращение "расходов", т.е. перечислений медучреждениям, либо увеличение "доходов", т.е. размеров взносов.

Очевидно, что последнее всех еще как касается... Но и первое чревато. Например, сокращением медпунктов, а также фельдшерско-акушерских пунктов и передвижных медицинских комплексов в отдаленной местности. Раньше-то они были неприкосновенны, поскольку входили в ГОБМП. Теперь же окажутся в конкурентной среде и, если не выдержат конкуренции, останутся без финансирования и, в конце концов, закроются.

А как закрыть медпункт, например, в школе? Это противоречит стандарту оказания медицинской помощи в организациях среднего образования (главе 1). Поэтому не удивимся, если расходы на содержание школьных медпунктов со временем лягут на родителей.

В общем, без серьезных изменений как для системы здравоохранения, так и для всех ее отдельных участников не обойдется.