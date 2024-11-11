В Казахстане изменят сроки и правила прикрепления к поликлиникам

Министерство здравоохранения подготовило приказ, которым вносятся изменения в правила прикрепления физических лиц к организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается прикрепление обучающихся иногородних студентов/учащихся в медресе и призывников, не достигших 18 лет, через ПЭП, в бумажной форме путем официального обращения законных представителей по месту административно-территориальной единицы образовательного учреждения, с учетом соблюдения принципа шаговой доступности.

Также говорится, что обучающиеся в медресе, студенты, достигшие 18 лет, прикрепляются к организациям ПМСП самостоятельно по месту административно-территориальной единицы образовательного учреждения или фактического места проживания с учетом шаговой доступности.

Кроме того, указывается, что для достижения большей доступности первичной медико-санитарной помощи по месту фактического проживания и в соответствии с Гражданским кодексом прикрепление детей к организациям ПМСП осуществляется по месту фактического проживания с родителями и опекунами.

Так, говорится, что прикрепление детей до пяти лет включительно к организациям ПМСП осуществляется по месту фактического проживания с родителями и опекунами и не позднее трех дней после выписки из организации родовспоможения.

Прикрепление детей от шести до 18 лет включительно или граждан, находящихся под опекой, осуществляется по месту прикрепления их законных представителей или по заявлению/разрешению законного представителя.

Вместе с тем для оптимизации процедур закупа планируется изменить сроки проведения кампании прикрепления – с 1 сентября по 1 ноября.

До настоящего времени кампания проходила с 15 сентября по 15 ноября.

Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 ноября.

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