Каким будет налог на транспорт согласно новому Налоговому кодексу

Изменятся ли налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога на ТС? Если кратко, для многих физлиц уменьшится сумма налога, для юрлиц – продлятся сроки уплаты. О том, что конкретно, как и когда поменяется, а также о возможности отмены транспортного налога рассказывает Zakon.kz.

Налоговый кодекс, который должен прийти на замену действующему, уже рассмотрен Мажилисом в первом чтении и, в случае принятия во втором чтении и одобрения Сенатом, до завершения текущей 3-й сессии Парламента РК VIII созыва (последний рабочий день июня) должен быть отправлен на подпись главе государства. Работа над окончательным текстом НК, таким образом, еще не завершена, но логично предположить, что в действие он будет введен с 1 января 2026 года.

Это если говорить о том, когда ждать новых налогов. Но, конечно, самое интересное – сами изменения. До парламентских каникул есть время, чтобы не спеша поговорить обо всех, а начнем с налога на транспортные средства.

Сразу скажем, что размеры налога на ТС для большинства казахстанцев весьма щадящие. Так, владельцы бюджетных малолитражек с объемом двигателя до 1,5 тыс. кубических сантиметров как платили, так и будут платить всего 1-2 МРП. И даже объем в 2 тыс. "кубиков" обходится лишь в 3 МРП. Это около 12 тысяч тенге в год – по сути, столько же, сколько сейчас стоит одна заправка машины при объеме бака 60 литров бензином марки АИ-92 (а таких заправок в год требуются десятки).

А вот все ставки для легковушек:

до 1100 – 1 МРП;

от 1100 до 1500 (включительно) – 2 МРП;

от 1500 до 2000 – 3 МРП;

от 2000 до 2500 – 6 МРП;

от 2500 до 3000 – 9 МРП;

от 3000 до 4000 – 15 МРП;

свыше 4000 – 117 МРП.

Ставки приведены в пункте 1 статьи 492 действующего Налогового кодекса – и в новом НК (пункте 1 статьи 556) они не изменились совсем. (При этом отменен особый порядок ставок (изложенный в пункте 2 статьи 492 НК) для авто, произведенных в Казахстане или ввезенных в него после 31 декабря 2013 года.)



Однако для подержанных машин появились поправочные коэффициенты (в пункте 8 статьи 556 нового НК):

"При исчислении налога по легковым автомобилям, в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства, исходя из года производства, применяются следующие поправочные коэффициенты: свыше 10 до 20 лет эксплуатации включительно – 0,7; свыше 20 лет эксплуатации – 0,5".

Т.е. хозяевам старых машин платить придется меньше. Это людям, которые привыкли, что траты постоянно растут, может даже показаться странным. Но факт, у которого есть объяснение.

То, что для людей с небольшим достатком (то есть на авто возрастом 10 лет и более) размер транспортного налога уменьшится, можно считать составной частью налога на роскошь. Который на самом деле является не конкретным платежом, а системой мер, так меняющих ставки налогов, чтобы лица со сверхдоходами платили в казну больше, чем остальные. И тем самым достигалась социальная справедливость.

Тем более что для государства налог на ТС составляет доход по сравнению с остальными статьями крайне незначительный.



А вот для юридических лиц продлят сроки уплаты налога. Сейчас они в соответствии с пунктом 1 статьи 494 НК уплачивают налог на ТС не позднее 5 июля налогового периода. А будут – не позднее 10 дней после наступления срока представления декларации за налоговый период. В свою очередь декларацию надо предоставить не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Т.е. налог уплатить надо до 10 апреля (физлицам, как и ранее, до 1 апреля), но – подчеркиваем – не того года, за который платишь налог, а следующего (статьи 558-560 нового НК).

И еще один момент.

В свое время всерьез обсуждалась возможность полной отмены транспортного налога. Ведь планировалось, что с 1 января 2025 года в Евразийском экономическом союзе начнет функционировать общий рынок нефти и нефтепродуктов. А это значит – отпустят цены на топливо, которые в Казахстане существенно ниже, чем в странах-соседях, например, в России. Договор подписан еще в 2010 году, а в 2018 году решением Высшего евразийского экономического совета принята соответствующая пошаговая программа.

По этому поводу в Консультативном документе регуляторной политики к проекту нового Налогового кодекса было сказано следующее:

"При значительном росте цен на ГСМ (к примеру, в 2 раза), соответственно, вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортными средствами. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом эконом-класса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения".

Такой мерой и предлагалась отмена транспортного налога – не для всех правда, а лишь тех, кто укладывается в лимит (в документе не определенный, впрочем).

Однако затем выяснилось, что для "общего рынка нефти и нефтепродуктов" Союз пока не готов. И дату перенесли – пока на число "не позднее 1 января 2027 года".

Возможно, тогда и вернутся к старой теме.