Из состава ООПТ выведут земли населенных пунктов, включенных в них при создании

Территория национальных парков и других ООПТ сократится в Казахстане в связи с исправлением ошибок, которые были допущены при их создании. Законодательные поправки по вопросам особо охраняемых природных территорий будут рассматривать в Мажилисе 23 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что в Казахстане многие лесные или горные поселки, находящиеся на территории лесхозов, в свое время со всей инфраструктурой "ошибочно были включены в состав ООПТ при их создании", обосновывают новеллы разработчики нормы законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий". В связи с этим возникает много проблем по этим населенным пунктам.

Например, резерват "Ертіс орманы" был создан на базе двух лесхозов, резерват "Семей орманы" – вообще на базе 10 лесхозов. Аналогичная ситуация в Баянаульском, Сайрам-Угамском, Иле-Алатауском ГНПП и т.д.

Жителям этих населенных пунктов нужны новые территории для обеспечения их коммунальными и инфраструктурными объектами. Да взять хотя бы землю под кладбища. Людям ведь нужно место не только для жизни...

Имеются и частные объекты, построенные до создания ООПТ, но включенные в состав земель ООПТ.

Коротко говоря, для решения исторически сложившейся ситуации с населенными пунктами и объектами необходимо вывести их территории из состава земель ООПТ. Каким образом?

Сейчас эти вопросы регулируются Земельным кодексом (статья 122) следующим образом. Перевод земель особо охраняемых природных территорий не допускается, за исключением случаев, когда это делается:

для строительства, обустройства, функционирования объектов Государственной границы РК и для нужд обороны при отсутствии других вариантов возможного их размещения; для строительства и функционирования водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение при отсутствии других вариантов возможного их размещения и только тех земельных участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности; для добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых) и только тех земельных участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности; для строительства инженерной инфраструктуры к объектам туризма (дорогам, линиям электропередач, трубопроводам).

Теперь же к имеющимся 4 подпунктам планируется добавить пп.5) пункта 2 статьи 122 ЗК, охватывающий следующие условия (необходимо наличие всех трех):