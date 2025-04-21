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Право

Оформлять заключения комплексной градостроительной экспертизы будут по-новому

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И.о. министра промышленности и строительства РК приказом от 11 апреля 2025 года внес изменения в Правила оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), сообщает Zakon.kz.

Поправками обновлены два пункта правил.

В пункте 15 теперь говорится:

Экспертные заключения комплексной градостроительной экспертизы предусматривают:

  • указание основных данных по проекту, а именно наименование градостроительного проекта, заказчика, генерального подрядчика, субподрядчика, а также информацию об уровне градостроительного проекта с указанием прилагаемых к проекту обязательных исходных документов (материалы, данные), представленных на экспертизу заказчиком;
  • наименование раздела, фамилию, имя, отчество (при наличии) аттестованного эксперта с указанием номера аттестата и информации о соответствии (несоответствии) раздела условиям исходных документов (материалов, данных) для проектирования, предусмотренных законодательством РК, а также соблюдения в проектных решениях и расчетах требований государственных нормативов;
  • постановляющую часть с рекомендациями и выводами комплексной оценки качества градостроительного проекта и (или) иными выводами, полученными в результате проведенной комплексной градостроительной экспертизы.

Добавлена новая норма, согласно которой:

В случае выдачи положительного заключения приводится QR-код со ссылкой на окончательную версию градостроительного проекта, за исключением экспертных заключений по градостроительным проектам с грифом секретности или с пометкой «для служебного пользования («ДСП»).

Также в новой редакции изложен пункт 16-2:

Заключения комплексной градостроительной экспертизы, выданные государственной экспертной организацией, проведенной по градостроительным проектам, имеющим гриф секретности или пометку «для служебного пользования» («ДСП»), оформляются в соответствии с требованиями пункта 15 настоящих Правил и выдаются заказчику на бумажном носителе и удостоверяются печатью эксперта с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), должности, номера аттестата и даты его выдачи.

Учет и регистрация экспертных заключений по градостроительным проектам с грифом секретности или с пометкой «для служебного пользования» («ДСП») ведется отдельно от экспертных заключений основных градостроительных проектов.

Приказ вводится в действие с 29 апреля.

Мы рассказывали, что в Казахстане изменились правила финансирования строительства жилья за счет бюджета.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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