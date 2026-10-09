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Право

Проведение градостроительной экспертизы: что изменилось

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:14 Фото: pexels
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 30 сентября 2026 года внесены изменения в Правила проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что государственная экспертная организация для участия в комплексной градостроительной экспертизе градостроительных проектов, создает экспертные группы, а также привлекает специалистов или специализированные организации, в том числе зарубежных.

В ходе проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов члены экспертных групп:

  • запрашивают и получают от заказчиков необходимые материалы и информацию, которые ими предоставляются в установленный экспертом срок;
  • выдают мотивированные и обоснованные замечания со ссылкой на пункты, статьи действующего законодательства РК, градостроительных и технических регламентов, государственных и межгосударственных нормативных документов, с целью их устранения.

Перечень исходным материалов, представляемых на комплексную градостроительную экспертизу по генеральным планам населенных пунктов, схеме развития и застройки населенных пунктов и по проектам детальной планировки, изложен в новой редакции.

К заявке заказчика (с указанием его реквизитов) на проведение комплексной градостроительной экспертизы по генеральным планам населенных пунктов (Генплан), схеме развития и застройки населенных пунктов и по проектам детальной планировки (ПДП) прилагаются следующие документы:

Исходные материалы, являющиеся основанием для разработки градостроительных проектов:

  • утвержденное заказчиком задание на проектирование градостроительного проекта;
  • карты сейсмического микрозонирования в районах (зонах) повышенной сейсмической опасности, а также карты селевой, оползневой и лавинной опасностей и рисков при их наличии;
  • историко-архитектурный опорный план и проект зоны исторической застройки и охраны памятников (при представлении Генплана);
  • утвержденные протокола общественных и публичных слушаний и обсуждений с общественностью по градостроительным проектам;
  • согласование уполномоченной организаций в сфере гражданской авиации или уполномоченного органа в сфере государственной авиации;
  • письмо предложение Министерства обороны РК по территориально-транспортному планированию и организации дорожного движения градостроительного проекта (при представлении генерального плана);
  • заключение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды о результатах скрининга воздействий с выводом об отсутствии необходимости проведения стратегической экологической оценки или заключение об удовлетворительном качестве отчета по стратегической экологической оценке;
  • согласованная маслихатом концепция (мастер-план) развития столицы, городов республиканского значения и областных центров (при наличии);
  • утвержденный дизайн-код при наличии;
  • топографическая съемка, зарегистрированная в базе данных государственного градостроительного кадастра;
  • решения местного исполнительного органа по санитарно-защитной зоне существующих производственных предприятий, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, и по зонам санитарной охраны подземных и поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения размещенных, в исторически сложившейся застройке, которые противоречат действующим нормативно-правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • согласование Службы государственной охраны РК по размещаемым в прилегающей зоне режимных территорий (объектов), охраняемых Службой государственной охраны РК;

письма территориального органа санитарно-эпидемиологической службы:

  • об отсутствии почвенных очагов сибирской язвы (сибиреязвенных захоронении) в радиусе 1000 м от проектируемой территории;
  • об отсутствии кладбищ на расстоянии:
  • менее 300 м (для действующих кладбищ), менее 100 м (для закрытых кладбищ) от жилых и общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон;
  • менее 1000 м от источника питьевого водоснабжения населения с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации.

А также:

  • Градостроительная документация и схемы градостроительного проекта в электронном (векторном) виде, разработанные с применением геоинформационных систем и положениями, предусмотренными законодательством РК в сфере государственного градостроительного планирования и кадастра.
  • Сравнительная таблица с обоснованием вносимых изменений в ранее принятые проектные решения градостроительного проекта, в случае корректировки градостроительного проекта.

Приказ вводится в действие с 19 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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