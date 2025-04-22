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Право

Еще одну специальную экономическую зону создадут в Казахстане

создание СЭЗ в Кызылординской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 16:14 Фото: акимат города
Министерство промышленности и строительства подготовило проект постановления правительства "О создании специальной экономической зоны "Коркыт Ата", сообщает Zakon.kz.

Планируется, что СЭЗ создается на период до 31 декабря 2049 года.

Территория СЭЗ составляет 106 гектаров и является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан. Она расположена в Кызылординской области.

Целями создания специальной экономической зоны "Коркыт Ата" являются:

  • привлечение отечественных и иностранных инвесторов для создания современных промышленно-производственных комплексов, соответствующих мировым стандартам;
  • формирование экономических и организационных условий для развития частного предпринимательства;
  • стимулирование роста транзитного транспортно-логистического потенциала и торгово-логистических связей;
  • повышение туристского потенциала и развитие высокоэффективной, конкурентоспособной туристской инфраструктуры.

Как отмечается, в совокупности создание СЭЗ будет способствовать экономическому росту региона и улучшению его инфраструктуры.

Основанием для разработки документа стало поручение премьер-министра РК О. Бектенова, данное по итогам рабочей поездки в Кызылординскую область в части обеспечения экономического роста и привлечения инвестиций.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 мая.

На данный момент в Казахстане действуют 15 СЭЗ.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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