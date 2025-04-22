Еще одну специальную экономическую зону создадут в Казахстане
Планируется, что СЭЗ создается на период до 31 декабря 2049 года.
Территория СЭЗ составляет 106 гектаров и является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан. Она расположена в Кызылординской области.
Целями создания специальной экономической зоны "Коркыт Ата" являются:
- привлечение отечественных и иностранных инвесторов для создания современных промышленно-производственных комплексов, соответствующих мировым стандартам;
- формирование экономических и организационных условий для развития частного предпринимательства;
- стимулирование роста транзитного транспортно-логистического потенциала и торгово-логистических связей;
- повышение туристского потенциала и развитие высокоэффективной, конкурентоспособной туристской инфраструктуры.
Как отмечается, в совокупности создание СЭЗ будет способствовать экономическому росту региона и улучшению его инфраструктуры.
Основанием для разработки документа стало поручение премьер-министра РК О. Бектенова, данное по итогам рабочей поездки в Кызылординскую область в части обеспечения экономического роста и привлечения инвестиций.
Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 мая.
На данный момент в Казахстане действуют 15 СЭЗ.