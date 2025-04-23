Изменены правила проведения археологических работ
В частности, уточняется, что археологические работы осуществляются на основе утвержденного уполномоченным органом плана археологических работ.
Проведение археологических работ вне плана не допускается.
Вместе с тем правила дополннены пунктами.
Так, говорится, что план археологических работ формируется уполномоченным органом на предстоящий календарный год с учетом предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.
Государственные органы и местные исполнительные органы, а также физические и юридические лица представляют предложения в уполномоченный орган в срок до 1 августа года, предшествующего планируемому году.
Уполномоченный орган обеспечивает формирование предварительного плана археологических работ в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому году, и утверждает в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому году.
Внесение изменений в утвержденный план археологических работ осуществляется уполномоченным органом на основании предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.
Указывается, что физические и юридические лица, осуществляющие археологические работы, не позднее чем за десять рабочих дней до их начала извещают местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы о начале археологических работ, за исключением работ на памятниках истории и культуры международного и республиканского значения, о чем извещается уполномоченный орган.
Приказ вводится в действие с 3 мая 2025 года.