Изменены правила проведения археологических работ

Министр культуры и информации приказом от 11 апреля 2025 года внесла изменения и дополнения в Правила и условия осуществления археологических работ, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что археологические работы осуществляются на основе утвержденного уполномоченным органом плана археологических работ.

Проведение археологических работ вне плана не допускается.

Вместе с тем правила дополннены пунктами.

Так, говорится, что план археологических работ формируется уполномоченным органом на предстоящий календарный год с учетом предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.

Государственные органы и местные исполнительные органы, а также физические и юридические лица представляют предложения в уполномоченный орган в срок до 1 августа года, предшествующего планируемому году.

Уполномоченный орган обеспечивает формирование предварительного плана археологических работ в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому году, и утверждает в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому году.

Внесение изменений в утвержденный план археологических работ осуществляется уполномоченным органом на основании предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.

Указывается, что физические и юридические лица, осуществляющие археологические работы, не позднее чем за десять рабочих дней до их начала извещают местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы о начале археологических работ, за исключением работ на памятниках истории и культуры международного и республиканского значения, о чем извещается уполномоченный орган.

Приказ вводится в действие с 3 мая 2025 года.