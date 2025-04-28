Выдача лицензии на научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры: внесены изменения

Министр культуры и информации приказом от 15 апреля 2025 года внесла изменения в Правила оказания госуслуги "Выдача лицензии на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что государственная услуга оказывается Комитетом культуры Министерства культуры и информации РК.

Также говорится, что в случае полноты представленных документов при получении лицензии или переоформлении лицензии в случаях реорганизации юридического лица-лицензиата в формах выделения и разделения ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней рассматривает документы, представленные заявителем, на соответствие Квалификационным требованиям.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги комитет уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги.

Предусматривается, что заявитель представляет или высказывает возражение к предварительному решению услугодателя в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

При соответствии услугополучателя Квалификационным требованиям ответственный исполнитель до завершения срока оказания госуслуги формирует и направляет проект результата ее оказания на визирование (подписание) руководителю услугодателя либо лица, исполняющего его обязанности.

После визирования результата оказания госуслуги заявитель на портале в личном кабинете в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя услугодателя либо лица, исполняющего его обязанности, получает лицензию либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 26 июня 2025 года.

Ранее мы рассказали об изменениях и дополнениях в Правила и условия проведения научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры.