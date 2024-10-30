Как будут работать научно-технические советы: утверждено положение

Министр науки и высшего образования приказом от 23 октября 2024 года утвердил типовое положение о научно-техническом совете, сообщает Zakon.kz.

НТС является консультативно-совещательным органом при отраслевых уполномоченных органах в регулируемых областях, научных организациях и организациях высшего и послевузовского образования.

Указывается, что НТС создается в целях выработки предложений и рекомендаций по приоритетным направлениям научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также оценки научно-технических проектов и программ.

Научно-технические проекты и программы, финансируемые из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, рассматриваются НТС при отраслевых уполномоченных органах.

Деятельность НТС направлена на решение следующих основных задач:

разработка предложений и содействие в реализации государственной политики в области науки и научно-технической, технологической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности;

выработка предложений по формированию реализации научно-технических проектов и программ;

выработка предложений по совершенствованию законодательных актов РК в области научной и научно-технической, технологической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

рассмотрение проектов научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ в регулируемых сферах отраслевых уполномоченных органов;

разработка предложений и реализация мер по обеспечению прозрачности отчислений и распределений средств, направляемых недропользователями на финансирование научно-исследовательских, научно-технических или опытно-конструкторских работ;

выработка предложений и участие в развитии отраслевых научных организаций и организации технологической и инновационной деятельности.

В соответствии с возложенными на него задачами НТС выполняет следующие функции:

вырабатывает предложения по формировании научно-технических и научно-технологических задач и программ отраслевых уполномоченных органов;

вырабатывает предложения по формированию специализированных направлений в целях реализации приоритетных направлений научной, научно-технической деятельности по отрасли;

вырабатывает предложения при разработке конкурсных документаций по грантовому и программно-целевому финансированию проектов и программ, а также проектов по коммерциализации РННТД;

вырабатывает предложения при разработке технических заданий по программно-целевому финансированию;

рассматривает заявки, направляемые в уполномоченный орган в области науки для определения форм и объемов финансирования, выделяемых для реализации проектов и программ;

рассматривает и вырабатывает рекомендации научной новизны, научно-технического уровня, перспективности, степени разработанности предлагаемых научных, научно-технических проектов и программ, экономической обоснованности запрашиваемого объема финансирования.

По вопросам государственной технологической политики и мерам государственной поддержке инновационной деятельности:

разрабатывает предложения по основным направлениям государственной технологической политики;

вырабатывает предложения по определению приоритетов технологического развития и основных направлений государственной технологической политики;

вырабатывает рекомендации по вопросам инновационного и технологического развития страны;

вырабатывает предложения по совершенствованию инновационной системы и деятельности субъектов инновационной системы, участвующих в государственной поддержке инновационной деятельности;

рассматривает и вырабатывает предложения по государственной технологической политике по отраслевым направлениям;

вырабатывает предложения по определению ключевых (приоритетных) технологий, отраслевых центров технологических компетенций, целевых технологических программ и организации технологических платформ в отраслях;

вырабатывает предложения по формированию и развитию системы поиска технологий, их идентификации и оказания содействия в их продвижении на рынок;

вырабатывает предложения по определению приоритетных направлений предоставления инновационных грантов, для дальнейшего предоставления в уполномоченный орган в области государственной поддержки инновационной деятельности.

сформировывает перечень приоритетных отраслевых направлений для проведения научных исследований и проектов цифровизации в регулируемых сферах отраслевого органа и его актуализация;

рассматривает и согласовывает программы научных исследований и проектов цифровизации, представленных недропользователями;

вырабатывает рекомендации по дальнейшему использованию выполненных научных исследований и проектов цифровизации;

рассматривает и рекомендует к принятию промежуточных и (или) итоговых отчетов о ходе исполнения программ научных исследований и проектов цифровизации, представленных недропользователями;

рассматривает и согласовывает вопросы недропользователей на привлечение иностранных поставщиков для проведения НИОКР и последующего внедрения полученных результатов на территории РК.

Документ также предусматривает организацию деятельности НТС.

Приказ вводится в действие с 9 ноября 2024 года.