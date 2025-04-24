Казахстан и Россия будут сотрудничать в сфере туризма
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин, pexels
Правительство РК постановлением от 16 апреля 2025 года утвердило Соглашение с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма, сообщает Zakon.kz.
Соглашение подписано в Астане 27 ноября 2024 года.
Документ предусматривает, что стороны осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям:
- проведение рекламных кампаний по продвижению туристического потенциала государств в средствах массовой информации;
- проведение мероприятий по развитию туризма, в том числе вопросам организации как группового, так и индивидуального туризма с целью посещения образовательных, спортивных мероприятий, музыкальных, театральных и фольклорных фестивалей;
- организация международных дискуссионных площадок, участие в проводимых на территориях государств сторон туристских ярмарках и выставках, форумах и презентациях туристских программ и маршрутов;
- организация взаимных ознакомительных поездок для представителей туристских организаций и средств массовой информации государств;
- содействие в привлечении инвестиций в сферу туризма;
- содействие в развитии инновационных транспортно-логистических технологий в государствах сторон, сопряженных с развитием туризма;
- осуществление обмена опытом в развитии гостиничного менеджмента и туристской деятельности;
- содействие в подготовке кадров в области туризма путем обмена опытом и специалистами туристической индустрии заинтересованных организаций;
- развитие трансграничных туристских маршрутов на приграничных территориях государств, в том числе в многосторонних форматах;
- принятие согласованных мер по развитию круизного судоходства между портами государств;
- обмен информацией и опытом работы в области туризма, включая создание туристских комплексов и рекреационных зон, а также информацией о льготах в области инвестиций, предоставляемых в соответствии с законодательством государств.
Также предусматриваются поощрение и поддержка обмена между компетентными органами государств статистической и другой информацией в области туризма, в том числе о:
- нормативных правовых актах, регулирующих туристскую деятельность в государствах;
- нормативных правовых актах, связанных с защитой и сохранением природных и культурных объектов Казахстана и России, являющихся туристскими достопримечательностями;
- существующих стандартах в области туризма;
- статистических данных в области туризма;
- туристских возможностях государств;
- опыте улучшения качества туристских услуг и обеспечения безопасности в области туризма.
В соглашении также говорится, что стороны в порядке, установленном законодательством своих государств, принимают меры по защите прав и законных интересов, а также обеспечению безопасности туристов, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе меры по их эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Постановление вводится в действие со дня подписания.
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