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Право

Казахстан и Россия будут сотрудничать в сфере туризма

Казахстан и Россия, Астана и Москва, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 09:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин, pexels
Правительство РК постановлением от 16 апреля 2025 года утвердило Соглашение с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма, сообщает Zakon.kz.

Соглашение подписано в Астане 27 ноября 2024 года.

Документ предусматривает, что стороны осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям:

  • проведение рекламных кампаний по продвижению туристического потенциала государств в средствах массовой информации;
  • проведение мероприятий по развитию туризма, в том числе вопросам организации как группового, так и индивидуального туризма с целью посещения образовательных, спортивных мероприятий, музыкальных, театральных и фольклорных фестивалей;
  • организация международных дискуссионных площадок, участие в проводимых на территориях государств сторон туристских ярмарках и выставках, форумах и презентациях туристских программ и маршрутов;
  • организация взаимных ознакомительных поездок для представителей туристских организаций и средств массовой информации государств;
  • содействие в привлечении инвестиций в сферу туризма;
  • содействие в развитии инновационных транспортно-логистических технологий в государствах сторон, сопряженных с развитием туризма;
  • осуществление обмена опытом в развитии гостиничного менеджмента и туристской деятельности;
  • содействие в подготовке кадров в области туризма путем обмена опытом и специалистами туристической индустрии заинтересованных организаций;
  • развитие трансграничных туристских маршрутов на приграничных территориях государств, в том числе в многосторонних форматах;
  • принятие согласованных мер по развитию круизного судоходства между портами государств;
  • обмен информацией и опытом работы в области туризма, включая создание туристских комплексов и рекреационных зон, а также информацией о льготах в области инвестиций, предоставляемых в соответствии с законодательством государств. 
Также предусматриваются поощрение и поддержка обмена между компетентными органами государств статистической и другой информацией в области туризма, в том числе о:

  • нормативных правовых актах, регулирующих туристскую деятельность в государствах;
  • нормативных правовых актах, связанных с защитой и сохранением природных и культурных объектов Казахстана и России, являющихся туристскими достопримечательностями;
  • существующих стандартах в области туризма;
  • статистических данных в области туризма;
  • туристских возможностях государств;
  • опыте улучшения качества туристских услуг и обеспечения безопасности в области туризма. 

В соглашении также говорится, что стороны в порядке, установленном законодательством своих государств, принимают меры по защите прав и законных интересов, а также обеспечению безопасности туристов, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе меры по их эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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