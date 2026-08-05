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Общество

Как работают ОСИ и КСК: жителям Алматы объявили приятную новость

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 15:20 Фото: Zakon.kz
Жителям Алматы объяснят, как разобраться с ОСИ (объединения собственников имущества) и КСК (кооперативам собственников квартир). В связи с этим их приглашают на бесплатные консультации по вопросам управления многоквартирными домами, сообщает Zakon.kz.

Такой приятной новостью сегодня, 5 августа 2026 года, поделилась пресс-служба акимата южной столицы:

"Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы совместно с Ассоциациями КСК проводят бесплатные консультации для жителей. Специалисты помогут разобраться в работе ОСИ и КСК, правах и обязанностях собственников, порядке заключения договоров с управляющими и сервисными организациями, а также ответят на другие вопросы жилищного законодательства".

Список адресов, где проходят консультации:

  • Жилищная инспекция (ул. Достык, 85) – вторник и четверг с 09:00 до 12:30.
  • Ресурсный центр Турксибского района (ул. Т. Сауранбаева, 2) – понедельник с 09:00 до 16:00.
  • Ассоциация КСК Алматы (12-й микрорайон, 2, офис 42).

Консультации бесплатны для собственников квартир, председателей ОСИ, КСК и представителей управляющих компаний.

Власти мегаполиса отметили, что активное участие жителей помогает эффективнее управлять домом и вместе создавать комфортные условия для жизни.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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