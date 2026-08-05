Как работают ОСИ и КСК: жителям Алматы объявили приятную новость

Фото: Zakon.kz

Жителям Алматы объяснят, как разобраться с ОСИ (объединения собственников имущества) и КСК (кооперативам собственников квартир). В связи с этим их приглашают на бесплатные консультации по вопросам управления многоквартирными домами, сообщает Zakon.kz.

Такой приятной новостью сегодня, 5 августа 2026 года, поделилась пресс-служба акимата южной столицы: "Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы совместно с Ассоциациями КСК проводят бесплатные консультации для жителей. Специалисты помогут разобраться в работе ОСИ и КСК, правах и обязанностях собственников, порядке заключения договоров с управляющими и сервисными организациями, а также ответят на другие вопросы жилищного законодательства". Список адресов, где проходят консультации: Жилищная инспекция (ул. Достык, 85) – вторник и четверг с 09:00 до 12:30.

Ресурсный центр Турксибского района (ул. Т. Сауранбаева, 2) – понедельник с 09:00 до 16:00.

Ассоциация КСК Алматы (12-й микрорайон, 2, офис 42). Консультации бесплатны для собственников квартир, председателей ОСИ, КСК и представителей управляющих компаний. Власти мегаполиса отметили, что активное участие жителей помогает эффективнее управлять домом и вместе создавать комфортные условия для жизни. Материал по теме Правила для КСК обновили в Алматы: некоторых председателей ожидает переезд 8 июня 2026 года стало известно, что в Казахстане утвердили правила по безопасной эксплуатации объекта кондоминиума.

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