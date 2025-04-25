В МВД утвердили размеры служебных помещений полиции
Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел РК приказом от 21 апреля 2025 года утвердил натуральные нормы площадей для специфических помещений органов внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве внутренних дел предусматриваются следующие помещения:
- Помещение для хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных и химических средств – 0,2 кв. м на 1 аттестованного сотрудника;
- Помещение Центра оперативного управления (ЦОУ) – 48,5 кв. м;
- Помещение для лаборатории полимеразной цепной реакции (ПЦР-лаборатории) – 164,5 кв. м;
- Помещение для биологических исследований – 107 кв. м;
- Помещение для физико-химических исследований – 240,5 кв. м;
- Помещение для криминалистического полигона и учебного класса – 114 кв. м;
- Помещение для баллистической лаборатории и исследования холодного оружия – 89,3 кв. м;
- Помещение для трасологических исследований – 25,5 кв. м;
- Помещение для технического исследования документов, почерковедческих и криминалистических портретных исследований – 42 кв. м;
- Помещение для полиграфологических исследований – 25 кв. м;
- Помещение для центра обработки данных автоматизированных криминалистических учетов (серверная) – 45 кв. м;
- Кабинет для ведения допроса подследственных – 18 кв. м;
- Кабинет для проведения следственных действий в режиме "секретности" – 18 кв. м;
- Кабинет следственно-оперативной группы – 36 кв. м;
- Кабинет досмотра и опознания – 18 кв. м;
- Помещение для хранения вещественных доказательств – 36 кв. м.
В Департаментах полиции должны быть:
- Помещение для хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных и химических средств – 0,2 кв. м на 1 аттестованного сотрудника;
- Помещение для размещения дежурной части – 36 кв. м;
- Помещение ЦОУ – 48,5 кв. м;
- Помещение для временного содержания задержанных лиц – 18 кв. м;
- Кабинет для ведения допроса подследственных – 18 кв. м;
- Помещение для хранения вещественных доказательств – 36 кв. м;
- Помещение для лаборатории ПЦР-лаборатории – 115,75 кв. м;
- Помещение для криминалистического полигона и учебного класса – 45 кв. м;
- Помещение для баллистической лаборатории и исследования холодного оружия – 62,5 кв. м;
- Помещение для трасологических исследований – 21 кв. м;
- Помещение для технического исследования документов, почерковедческих и криминалистических портретных исследований – 35,5 кв. м;
- Помещение для одорологических учетов и исследований – 143,85 кв. м;
- Помещение для полиграфологических исследований – 15 кв. м;
- Помещение для отбора образцов подучетных лиц – 45 кв. м;
- Помещение для центра обработки данных автоматизированных криминалистических учетов (серверная) – 31,5 кв. м;
- Кабинет для проведения следственных действий в режиме "секретности" – 18 кв. м;
- Кабинет следственно-оперативной группы – 36 кв. м;
- Кабинет досмотра и опознания – 18 кв. м;
В региональных (территориальных) подразделениях органов внутренних дел предусмотрены:
- Помещение для хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных и химических средств – 0,2 кв. м на 1 аттестованного сотрудника;
- Помещение для размещения дежурной части – 36 кв. м;
- Помещение ЦОУ – 48,5 кв. м;
- Помещение для временного содержания задержанных лиц – 18 кв. м;
- Кабинет для ведения допроса подследственных – 18 кв. м;
- Помещение для хранения вещественных доказательств – 36 кв. м;
- Кабинет для проведения следственных действий в режиме "секретности" – 18 кв. м;
- Кабинет следственно-оперативной группы – 36 кв. м;
- Кабинет досмотра и опознания – 18 кв. м.
Приказ введен в действие с 21 апреля.
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