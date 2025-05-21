Сколько видеожетонов и на какие цели выделяется сотрудникам полиции

Фото: Zakon.kz

Министр внутренних дел приказом от 30 апреля 2025 года утвердил натуральные нормы технических средств фиксации фактов совершения уголовных, административных правонарушений и действий сотрудников органов внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Так, портативный видеорегистратор (видеожетон) выделяется по одному комплекту: на каждого сотрудника патрульной полиции;

на каждый наряд (смену) патрульной полиции на транспорте и метрополитене;

на каждого участкового инспектора полиции;

на каждого сотрудника специального подразделения по борьбе с незаконной миграцией;

на каждую дежурную следственно-оперативную группу органов внутренних дел. Мультимедийный терминал зарядки, архивации и хранения данных (1 станция до 56 портативных видеорегистраторов) выделяется: на каждый Департамент полиции;

Департамент полиции на транспорте, городской, районный, линейный орган;

на каждую дежурную часть органов внутренних дел. Срок эксплуатации техники – 7 лет. Приказ вводится в действие с 31 мая 2025 года. Ранее мы рассказали, что сотрудников СИЗО КНБ оснастят видеожетонами и видеорегистраторами.

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