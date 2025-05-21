Сколько видеожетонов и на какие цели выделяется сотрудникам полиции
Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел приказом от 30 апреля 2025 года утвердил натуральные нормы технических средств фиксации фактов совершения уголовных, административных правонарушений и действий сотрудников органов внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.
Так, портативный видеорегистратор (видеожетон) выделяется по одному комплекту:
- на каждого сотрудника патрульной полиции;
- на каждый наряд (смену) патрульной полиции на транспорте и метрополитене;
- на каждого участкового инспектора полиции;
- на каждого сотрудника специального подразделения по борьбе с незаконной миграцией;
- на каждую дежурную следственно-оперативную группу органов внутренних дел.
Мультимедийный терминал зарядки, архивации и хранения данных (1 станция до 56 портативных видеорегистраторов) выделяется:
- на каждый Департамент полиции;
- Департамент полиции на транспорте, городской, районный, линейный орган;
- на каждую дежурную часть органов внутренних дел.
Срок эксплуатации техники – 7 лет.
Приказ вводится в действие с 31 мая 2025 года.
Ранее мы рассказали, что сотрудников СИЗО КНБ оснастят видеожетонами и видеорегистраторами.
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