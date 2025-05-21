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Право

Сколько видеожетонов и на какие цели выделяется сотрудникам полиции

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 10:36 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел приказом от 30 апреля 2025 года утвердил натуральные нормы технических средств фиксации фактов совершения уголовных, административных правонарушений и действий сотрудников органов внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Так, портативный видеорегистратор (видеожетон) выделяется по одному комплекту:

  • на каждого сотрудника патрульной полиции;
  • на каждый наряд (смену) патрульной полиции на транспорте и метрополитене;
  • на каждого участкового инспектора полиции;
  • на каждого сотрудника специального подразделения по борьбе с незаконной миграцией;
  • на каждую дежурную следственно-оперативную группу органов внутренних дел.

Мультимедийный терминал зарядки, архивации и хранения данных (1 станция до 56 портативных видеорегистраторов) выделяется:

  • на каждый Департамент полиции;
  • Департамент полиции на транспорте, городской, районный, линейный орган;
  • на каждую дежурную часть органов внутренних дел.

Срок эксплуатации техники – 7 лет.

Приказ вводится в действие с 31 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что сотрудников СИЗО КНБ оснастят видеожетонами и видеорегистраторами.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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